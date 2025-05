Hoffnung für Jette? GZSZ-Stars und Berliner Kita rufen zur Stammzellenspende auf

Die "GZSZ"-Gesichter Ulrike Frank (56), Gisa Zach (50), Jan Kittmann (42), Josefin Bressel (34) und Lara Dandelion Seibert (33) kamen zur Unterstützung. © Instagram/dkms_de/josefinbressel

Am Samstag verwandelte sich Jettes Kita "Murmelstein" in Pankow in einen Ort der Hoffnung. Eine große Stammzellenspender-Aktion der DKMS lockte rund 200 potenzielle Lebensretter an, wie die B.Z. berichtete.

Parallel dazu organisierten die stellvertretenden Kitaleiterinnen mit Unterstützung zahlreicher Helfer ein buntes Kinderfest.

Hierbei spendeten Eltern über 50 Kuchen, es gab Florida-Eis für alle und ein Fahrrad von Edeka als Hauptpreis der Tombola. "Wir tun das alles für unsere Jette", sagte Cheyenne Weihrauch (28), eine der stellvertretenden Kitaleiterinnen.

Auch mit dabei: Fünf Schauspieler aus der beliebten RTL-Serie "GZSZ". Ulrike Frank, Gisa Zach, Jan Kittmann, Josefin Bressel und Lara Dandelion Seibert verteilten Autogramme, machten Selfies und sorgten für strahlende Kinderaugen.

"Wir machen das gern und ehrenamtlich", erklärte Ulrike Frank. Zudem engagiere sich das Team seit Jahren für die DKMS.