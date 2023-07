Der Ruf des Meeres: GZSZ-Star wünscht sich eine bessere Zukunft

"Es gibt noch so viel zu tun, um unsere Welt zu einem besseren Ort für alle Lebewesen zu machen."



Sie teilt mit ihren Followern also nicht nur ein schönes Bild, sondern auch einen großen Wunsch: eine bessere Zukunft, einen besseren Schutz unserer "zerbrechlichen" Umwelt und dass alle "gemeinsam Verantwortung übernehmen".

"Ob wir am Strand aufräumen, nachhaltige Lebensstile wählen oder uns für Umweltschutzorganisationen engagieren - jeder Beitrag zählt. [...] Lasst uns das Meer und die Erde schützen, die uns so viel geben", teilt sie öffentlich via Social Media mit.

Das scheint den meisten Usern sehr gut zu gefallen und sie würden gern mit ihr gemeinsam Wellen schlagen. Doch nicht jeder findet positive Worte zu ihrem Beitrag.