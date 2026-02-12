Großer Schreck im Urlaub: Iris Mareike Steen platzt bei 120 km/h der Reifen

Berlin/Namibia - Schreckmoment bei Iris Mareike Steen (34): Der GZSZ-Star hatte im Urlaub in Namibia mit seinem Ehemann einen Unfall .

Iris Mareike Steen (34) meldete sich aus dem Urlaub bei ihren Fans. © RTL / Anna Riedel

In ihrer Instagram-Story schilderte Iris Mareike Steen den gefährlichen Zwischenfall: "Bei 120 km/h ist uns der Reifen geplatzt. Wir hatten wirklich Glück. Die Gegend war nicht ganz ungefährlich - aber auch da ist alles gut gegangen."

Steen, die seit Ende 2010 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Rolle der Lilly Seefeld zu sehen ist, teilte dazu Fotos von einem völlig zerfetzten Reifen und dem Wagen mitten in der einsamen Landschaft.

Die 34-Jährige und ihr Mann hatten Glück im Unglück: Sie konnten das Auto sicher zum Stehen bringen und blieben unverletzt.

"Mein Mann hat den Reifen gewechselt, ich war eher Team Nervenbündel. Namibia kann so was wohl öfter mal bereithalten - noch mal brauche ich es trotzdem nicht", schrieb Iris Mareike Steen weiter.

Nachdem der Wagen wieder fahrbereit war, zeigte sich die Schauspielerin schnell wieder in Urlaubsstimmung. Auf ihrem Profil gibt sie Einblicke in die beeindruckende Natur Namibias. Doch die Idylle hat auch ihre gefährliche Seite: In einem Clip zeigte Steen eine Schlange am Wegesrand.