GZSZ-Star Anne Menden kurz vor Geburt: "Unser Little Foot ist auf dem Weg"
Berlin - Große Aufregung bei GZSZ-Star Anne Menden (39) und ihrem Verlobten Gustav Masurek (36): Das Baby der beiden ist unterwegs!
"Ihr Herzchen, ihr werdet jetzt erstmal nichts mehr von mir und Anne hören. Heute Morgen um fünf Uhr gab es einen Blasensprung – unser kleiner Little Foot hat sich also langsam auf den Weg gemacht", schrieb Masurek am Montag auf Instagram.
Das Paar befinde sich "jetzt als Familie im Krankenhaus und nehme sich ganz bewusst Zeit, um anzukommen, durchzuatmen und Ruhe zu finden".
Gleichzeitig versicherte der Reality-Star, dass alle wohlauf seien: "Uns geht es gut. Macht euch bitte keine Sorgen. Ich bin einfach unendlich dankbar für unsere Familie, unsere Freunde und auch für euch – für all die Liebe und den Halt, den wir spüren dürfen."
Bereits im September 2025 hatten Anne und Gustav ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte Anne damals überglücklich: "Ich glaube, es hört sich für uns selbst noch irgendwie ungewohnt an, aber wir beide bekommen ein Baby. Wir können unser Glück kaum fassen."
Im Januar 2026 verkündete die Schauspielerin dann, dass sie und ihr Partner einen Jungen erwarten.
Auf Instagram lassen Anne Menden und Gustav Masurek die Welt an ihrem Glück teilhaben
Anne Menden will nach Babypause zurück ans GZSZ-Set
"Du hast unser Leben verändert, noch bevor du überhaupt auf der Welt bist. Wir freuen uns auf jedes Lachen, jedes Chaos, jede Winzigkeit mit dir", freuten sich Anne und Gustav in einem Clip, in dem die beiden gemütlich auf dem Sofa kuschelten.
Anne Menden, die seit über 20 Jahren als Emily Höfer bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist, verabschiedete sich am 7. November in ihre Babypause. Im Sommer will sie an das Set zurückkehren – dann vermutlich schon als frischgebackene Mama.
An die Fans richtete Gustav auf Instagram noch die Worte: "Sobald unser kleiner Little Foot auf der Welt ist und wir wieder ganz bei uns angekommen sind, werden wir uns natürlich bei euch melden – in aller Ruhe, mit offenem Herzen."
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner