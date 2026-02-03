GZSZ-Star Anne Menden kurz vor Geburt: "Unser Little Foot ist auf dem Weg"

Berlin - Große Aufregung bei GZSZ-Star Anne Menden (39) und ihrem Verlobten Gustav Masurek (36): Das Baby der beiden ist unterwegs!

Anne Menden (39) und Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes Kind. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ihr Herzchen, ihr werdet jetzt erstmal nichts mehr von mir und Anne hören. Heute Morgen um fünf Uhr gab es einen Blasensprung – unser kleiner Little Foot hat sich also langsam auf den Weg gemacht", schrieb Masurek am Montag auf Instagram.

Das Paar befinde sich "jetzt als Familie im Krankenhaus und nehme sich ganz bewusst Zeit, um anzukommen, durchzuatmen und Ruhe zu finden".

Gleichzeitig versicherte der Reality-Star, dass alle wohlauf seien: "Uns geht es gut. Macht euch bitte keine Sorgen. Ich bin einfach unendlich dankbar für unsere Familie, unsere Freunde und auch für euch – für all die Liebe und den Halt, den wir spüren dürfen."

Bereits im September 2025 hatten Anne und Gustav ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte Anne damals überglücklich: "Ich glaube, es hört sich für uns selbst noch irgendwie ungewohnt an, aber wir beide bekommen ein Baby. Wir können unser Glück kaum fassen."

Im Januar 2026 verkündete die Schauspielerin dann, dass sie und ihr Partner einen Jungen erwarten.