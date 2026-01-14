GZSZ-Star Anne Menden verrät Babygeschlecht: Es wird ein ...
Berlin - GZSZ-Star Anne Menden (39) und Reality-Star Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun hat das Promi-Paar das Geschlecht des Babys verraten.
In einem neuen Instagram-Reel kuscheln Anne und ihr Liebster auf dem Sofa und schauen zusammen einen Film, an dessen Ende dann das Geheimnis um das Baby-Geschlecht enthüllt wird.
"Wir bekommen einen Jungen", schrieb die 39-Jährige dazu, die seit mehr als 20 Jahren als Emily bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist.
An ihr noch ungeborenes Kind richtete Anne Menden liebevolle Worte: "Du hast unser Leben verändert, noch bevor du überhaupt auf der Welt bist. Wir freuen uns auf jedes Lachen, jedes Chaos, jede Winzigkeit mit dir. Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, dich zu halten und zu erleben, wer du bist."
Normalerweise halten Anne und Gustav ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Doch diesmal wollten sie mit ihrer Freude nicht hinterm Berg halten: "Wir teilen nicht viel aus unserem Familienleben – und das bleibt auch so. Aber heute dürfen wir etwas zeigen, das uns selbst noch immer sprachlos macht."
In einem Instagram-Reel lüfteten Anne und Gustav das Geheimnis
Schauspielerin Anne Menden: Seit November in der Babypause
Gegenüber "RTL" erklärte die Schauspielerin: "Dass wir einen Jungen erwarten, macht unser Glück jetzt noch greifbarer. Wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Jeder Tag bringt neue Emotionen – und wir genießen jeden einzelnen ganz bewusst."
Im März vergangenen Jahres gaben Anne und Gustav ihre Verlobung bekannt. Im September folgte die süße Neuigkeit, dass sie zusammen ein Kind erwarten.
Am 7. November hatte Anne Menden ihren letzten Drehtag vor der Babypause. Im Sommer 2026 will sie ans GZSZ-Set zurückkehren.
Die vorerst letzte Folge "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit Anne Menden läuft am 27. Januar um 19.40 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/annemenden