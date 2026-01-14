GZSZ-Star Anne Menden verrät Babygeschlecht: Es wird ein ...

Berlin - GZSZ-Star Anne Menden (39) und Reality-Star Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun hat das Promi-Paar das Geschlecht des Babys verraten.

Anne Menden (39) und Gustav Masurek (36) freuen sich schon auf den Nachwuchs. © Screenshot/Instagram/annemenden

In einem neuen Instagram-Reel kuscheln Anne und ihr Liebster auf dem Sofa und schauen zusammen einen Film, an dessen Ende dann das Geheimnis um das Baby-Geschlecht enthüllt wird.

"Wir bekommen einen Jungen", schrieb die 39-Jährige dazu, die seit mehr als 20 Jahren als Emily bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist.

An ihr noch ungeborenes Kind richtete Anne Menden liebevolle Worte: "Du hast unser Leben verändert, noch bevor du überhaupt auf der Welt bist. Wir freuen uns auf jedes Lachen, jedes Chaos, jede Winzigkeit mit dir. Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, dich zu halten und zu erleben, wer du bist."

Normalerweise halten Anne und Gustav ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Doch diesmal wollten sie mit ihrer Freude nicht hinterm Berg halten: "Wir teilen nicht viel aus unserem Familienleben – und das bleibt auch so. Aber heute dürfen wir etwas zeigen, das uns selbst noch immer sprachlos macht."