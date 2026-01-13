GZSZ-Star Wolfgang Bahro: "Wir Deutschen sind hypochondrisch veranlagt"

Potsdam - GZSZ -Star Wolfgang Bahro (65) zeigt sich überrascht über den Erfolg von Arztserien – hat jedoch eine Erklärung dafür, warum sie ein so großes Publikum anziehen.

Seit 1992 verkörpert Wolfgang Bahro (65) in GZSZ den Anwalt Jo Gerner. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Arzt- und Krankenhausserien sind extrem beliebt. Da frage ich mich schon, woran das liegt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Es könnte sein, dass wir Deutschen ein bisschen hypochondrisch veranlagt sind", erklärte der 65-Jährige mit einem Lachen. "Vielleicht schauen viele auch deshalb bei solchen Serien zu, um zu lernen oder um sich zu vergewissern: Bin ich krank oder bin ich es nicht?"

Bahro, geboren in Berlin, spielt seit 1992 den Anwalt Jo Gerner in der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Der TV-Bösewicht gilt als seine Paraderolle. Am Dienstag (13. Januar, 20.15 Uhr, RTL und RTL+) ist er allerdings in einem anderen Genre zu sehen.

In "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" spielt Bahro einen Fallanalytiker, der einen Mord aufklären soll.