GZSZ-Star Iris Mareike Steen macht bewegende Bekenntnisse: Diese Worte gehen zu Herzen

Iris Mareike Steen (32) hat harte Zeiten hinter sich: Der GZSZ-Star hat über den Umgang mit persönlichen Belastungen und den Verlust beider Eltern gesprochen.

Von Denis Zielke

Berlin - Iris Mareike Steen (32) hat harte Zeiten hinter sich: Der GZSZ-Star hat über den Umgang mit persönlichen Belastungen und den Verlust beider Eltern gesprochen.

Iris Mareike Steen (32) ist seit 2010 Teil der GZSZ-Casts.
Iris Mareike Steen (32) ist seit 2010 Teil der GZSZ-Casts.  © Vanessa Wünsch

Anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Ruhe nach dem Sturm" unterstrich die Sängerin im Interview mit "RTL" die Bedeutung von Selbstfürsorge in herausfordernden Lebensphasen.

"Es ist so unfassbar wichtig, nach turbulenten Zeiten gut auf sich Acht zu geben", sagte die Schauspielerin.

Die Erkenntnis, das eigene "Hamsterrad" anhalten zu können, sei für sie ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen.

GZSZ-Star äußert sich zu seinem angeblichem Tod: "Wie skrupelos Menschen sein können"
GZSZ Schauspieler GZSZ-Star äußert sich zu seinem angeblichem Tod: "Wie skrupelos Menschen sein können"

Der Serien-Liebling erzählte zudem offen von familiären Schicksalsschlägen. Demnach hätten der frühe Tod ihres Vaters als sie erst sechs war und der spätere Verlust ihrer Mutter sie langfristig geprägt.

Dieser sei bis heute "unfassbar schlimm" für sie, gab die gebürtige Hamburgerin Einblicke in ihre Seelenleben. Sie habe auch gelernt, dass Wunden nicht komplett verheilen, aber die Trauer sich ändere.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen spricht über Kinderwunsch und Familienpläne

Seit Oktober 2017 ist die Schauspielerin mit einem Polizisten verheiratet.
Seit Oktober 2017 ist die Schauspielerin mit einem Polizisten verheiratet.  © Vanessa Wünsch

Unterstützung habe Steen in Therapie und Hypnose gefunden. Letztere habe ihr zusätzliche Werkzeuge bereitgestellt, um Trauer und Schmerz besser zu verarbeiten. Eine wichtige Rolle spiele zudem die Musik als eine Form der Therapie, um Gedanken zu ordnen und auch anderen Menschen damit zu helfen.

Ihr Mann, mit dem sie seit 15 Jahren zusammen ist, stärke ihr den Rücken und unterstütze sie im Alltag: "Ich fühle mich bei ihm unfassbar geborgen. Er bringt mich zum Lachen, selbst wenn mir mal nicht nach Lachen ist", verriet der TV-Star.

Auf die Frage, ob sie sich eine Familie mit Kindern vorstellen könnte, gab die Wahl-Berlinerin preis: "Ich würde nicht gleich in der Mehrzahl denken, aber unsere eigene kleine Familie zu gründen, ist eine wunderschöne Vorstellung."

Schwangerer GZSZ-Star Anne Menden wird emotional: "Haben sofort geweint"
GZSZ Schauspieler Schwangerer GZSZ-Star Anne Menden wird emotional: "Haben sofort geweint"

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.

Titelfoto: Vanessa Wünsch

Mehr zum Thema GZSZ Schauspieler: