GZSZ-Star Iris Mareike Steen macht bewegende Bekenntnisse: Diese Worte gehen zu Herzen

Berlin - Iris Mareike Steen (32) hat harte Zeiten hinter sich: Der GZSZ-Star hat über den Umgang mit persönlichen Belastungen und den Verlust beider Eltern gesprochen.

Iris Mareike Steen (32) ist seit 2010 Teil der GZSZ-Casts. © Vanessa Wünsch

Anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Ruhe nach dem Sturm" unterstrich die Sängerin im Interview mit "RTL" die Bedeutung von Selbstfürsorge in herausfordernden Lebensphasen.

"Es ist so unfassbar wichtig, nach turbulenten Zeiten gut auf sich Acht zu geben", sagte die Schauspielerin.

Die Erkenntnis, das eigene "Hamsterrad" anhalten zu können, sei für sie ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen.

Der Serien-Liebling erzählte zudem offen von familiären Schicksalsschlägen. Demnach hätten der frühe Tod ihres Vaters als sie erst sechs war und der spätere Verlust ihrer Mutter sie langfristig geprägt.

Dieser sei bis heute "unfassbar schlimm" für sie, gab die gebürtige Hamburgerin Einblicke in ihre Seelenleben. Sie habe auch gelernt, dass Wunden nicht komplett verheilen, aber die Trauer sich ändere.