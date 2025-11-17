GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi flucht im Auto: "Verdammt, meine Kinder sitzen hinten"
Berlin - Chryssanthi Kavazi (36) ist nach ihrer Babypause schon längere Zeit am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Als Mutter von nun zwei Kindern hat sich der Alltag der Schauspielerin verändert.
"Von einem Kind auf zwei Kinder ist noch einmal etwas anders", berichtet sie Moderator David Modjarad (54) bei "Ein Promi ein Joker", dem "Promi-Verhör".
Es sei natürlich "total schön, aber dann schon viel an Orga und das alles unter einen Hut zu bekommen und dann noch ein Mann, der das Gleiche macht und auch öfter mal dreht", stelle eine Herausforderung dar.
Das bekam sie gleich bei ihrer Rückkehr zu spüren, denn auch Tom Beck (47) habe zur selben Zeit einen Dreh gehabt. "Aber es ist total schön, superchaotisch und ich brauche mehr Planung", stellt Chrissa, wie sie am liebsten genannt wird, fest.
Na, das passt doch bestens mit ihrer griechischen Seite zusammen. "Ich bin sehr laut und chaotisch, aber irgendwie auch organisiert, das ist sehr griechisch", erklärt sie auf Modjarads Nachfrage. Außerdem fluche sie oft beim Autofahren "und dann denke ich: Verdammt, meine Kinder sitzen hinten", gesteht Kavazi.
Und was ist typisch deutsch an ihr? "Ich bin sehr pünktlich - nicht unbedingt im Privaten - aber was meinen Job angeht, bin ich sehr gut vorbereitet", meint die 36-Jährige, auch wenn das Freunde und Familie wohl nicht unterschreiben würden, wirft der GZSZ-Star lachend ein.
Die Namen ihrer Kinder möchte Chryssanthi Kavazi nach wie vor nicht preisgeben
Um ihr Durchhaltevermögen ist es aber nach eigener Aussage nicht sonderlich gut bestellt, jedenfalls, wenn es um die Themen Ernährung und Sport geht. "Mich gesund zu ernähren" mache sie zwar phasenweise ganz gut, "aber irgendwann bricht das ein", verrät die Darstellerin.
Außerdem nehme sie sich immer wieder vor, mehr Sport zu treiben, aber wenn sie viel arbeitet und nach einem langen Drehtag zwischen Sport und ihren Kindern wählen müsste, dann falle ihr diese Wahl nicht schwer, dann "würde ich mich immer für meine Kinder entscheiden", unterstreicht die Promi-Dame.
Apropos Kinder, als es um die Namen ihrer Sprösslinge geht, verweigert Chryssanthi Kavazi die Aussage und zieht den Joker. "Vielleicht wollen sie es irgendwann mal selber preisgeben, aber solange sie da noch nicht selber entscheiden, bleiben die Namen unser Geheimnis", betont sie.
Auch zu Lauras Rückkehr gab die Aktrice einen kleinen Ausblick: "Ich darf auf jeden Fall verraten, dass Laura zurückkommt, um ihr Arbeitsvisum zu verlängern, und dann eigentlich wieder verschwinden will, aber dann kommt ihr jemand noch zuvor", schildert sie die Beweggründe für den Besuch im Kolle-Kiez.
"Und dann gibt's 'ne kleine Problematik und ob sie dann bleibt oder geht, das müssen die Zuschauer dann selber schauen", und zwar montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
