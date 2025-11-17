GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi flucht im Auto: "Verdammt, meine Kinder sitzen hinten"

Berlin - Chryssanthi Kavazi (36) ist nach ihrer Babypause schon längere Zeit am Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zurück. Als Mutter von nun zwei Kindern hat sich der Alltag der Schauspielerin verändert.

Tom Beck (47) und Chryssanthi Kavazi (36) haben zwei gemeinsame Kinder. © Franziska Krug/Getty Images for GALA

"Von einem Kind auf zwei Kinder ist noch einmal etwas anders", berichtet sie Moderator David Modjarad (54) bei "Ein Promi ein Joker", dem "Promi-Verhör".

Es sei natürlich "total schön, aber dann schon viel an Orga und das alles unter einen Hut zu bekommen und dann noch ein Mann, der das Gleiche macht und auch öfter mal dreht", stelle eine Herausforderung dar.

Das bekam sie gleich bei ihrer Rückkehr zu spüren, denn auch Tom Beck (47) habe zur selben Zeit einen Dreh gehabt. "Aber es ist total schön, superchaotisch und ich brauche mehr Planung", stellt Chrissa, wie sie am liebsten genannt wird, fest.

Na, das passt doch bestens mit ihrer griechischen Seite zusammen. "Ich bin sehr laut und chaotisch, aber irgendwie auch organisiert, das ist sehr griechisch", erklärt sie auf Modjarads Nachfrage. Außerdem fluche sie oft beim Autofahren "und dann denke ich: Verdammt, meine Kinder sitzen hinten", gesteht Kavazi.

Und was ist typisch deutsch an ihr? "Ich bin sehr pünktlich - nicht unbedingt im Privaten - aber was meinen Job angeht, bin ich sehr gut vorbereitet", meint die 36-Jährige, auch wenn das Freunde und Familie wohl nicht unterschreiben würden, wirft der GZSZ-Star lachend ein.