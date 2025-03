Seit zehn Jahren ein Traumpaar: So haben sich GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck kennengelernt

Viel Zeit zum Kennenlernen hatten sie nach dem Partyabend in Köln allerdings nicht: "Danach bin ich erstmal mit meinen Jungs für eine Woche nach Malle geflogen."

"Wir wurden einander vorgestellt. In einem Club sozusagen", berichtet Tom Beck. "Den gab es damals noch - in der Ivory Lounge."

Bei "Grill den Henssler " will es Laura Wontorra (36) genau wissen und hakte nach. Von einer Liebe am Set, wie es bei vielen Schauspielern der Fall ist, kann man bei dem Traumpaar zumindest nicht sprechen.

Der Rest ist (Liebes-)Geschichte. Auch beruflich haben sich die Wege später gekreuzt. Sowohl für die Serie Einstein, als auch den Kinofilm Männertag standen sie vor der Kamera. Ob sie aber auch am Herd so gut harmonieren und noch weiter Anekdoten erzählen? "Grill den Henssler" läuft am heutigen Sonntag ab 20.15 Uhr auf Vox.