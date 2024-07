Wurde sie entführt? GZSZ-Star hat seine vermisste Katze zurück

Berlin - Aufatmen bei Lennart Borchert (24)! Der GZSZ-Schauspieler kann nach drei Tagen seine vermisste Katze Juli wieder in die Arme schließen.

Allerdings musste der Soap-Liebling ergänzen: "Unsere Katze wurde am 9. Juli entführt und im Wald Havelchaussee rausgeworfen [...] Sie wurde sechs Kilometer von uns gefunden. Jemand hat ihren Tracker abgemacht und sie in den Wald gebracht. Wir wurden vor zwei Monaten bedroht, dass uns genau das passiert."

Zudem berichtete er von einer Vorgeschichte, wonach ihm und seiner Freundin Louisa vor zwei Monaten gedroht worden sei, "die Katze in Brandenburg auszusetzen", wenn sie sie weiterhin frei herumlaufen lassen würden.

Beim Checken des letzten Standorts hätten sie "nur noch ihr Halsband und den GPS-Tracker gefunden", erklärte der 24-Jährige am Donnerstagmorgen via Instagram.

Der Schauspieler ist außer sich und fragt: "Wir sind jetzt nur noch sauer. Welcher Mensch macht das?" Dazu teilte er ein Video, in dem Louisa in Tränen ausbricht. In einem anderen Foto umarmt sie die Katze. Lennart konnte seine Freundin glücklicherweise beruhigen: "Es ist alles gut, sie ist wieder zu Hause."