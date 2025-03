Todes-Drama bei GZSZ bahnt sich an: Stirbt Jo Gerner?

Zoe will Gerner vergiften. © RTL

Achtung, Spoiler!

Auch wenn Matilda ihr mittlerweile die Komplizenschaft gekündigt hat, rückt Zoe nicht davon ab, ihre perfide Intrige bis zum finalen Schlag fortzusetzen.

Um sich ihre Position in der Bank sichern, ist ihr jedes Mittel recht. Daher vergiftet sie Gerner schleichend in der Hoffnung, den gerissenen Anwalt so loszuwerden. Tatsächlich glaubt dieser, an Demenz erkrankt zu sein und will sich zurückziehen.

Als er Matilda zur Nachfolgerin ernennen will, lehnte diese sich auf. Sie will nicht länger Zoes Marionette sein.



Setzt diese Erkenntnis zu spät ein? Zudem hat Zoe Gerners Tochter nach den Manipulationen in der Hand: Sie besitzt Videomaterial, das zeigt: Matilda verabreicht ihrem Vater heimlich einen Medikamentencocktail. Mit dem Beweis in der Hand will Zoe sie zum Sündenbock machen. In Matilda und Julian keimt die Befürchtung auf, dass es um den Geschäftsmann längst geschehen ist.

Noch bevor Matilda ihrem Vater alles beichten kann, setzt die Ex-Agentin ihren fiesen Plan in die Tat um. Matilda muss sich mit der Tatsache auseinandersetzten, dass sie für Zoe den Weg bereitet hat, und kämpft mit Schuldgefühlen.