Verbotene Liebe bei GZSZ: Dieses Geständnis sorgt für Zündstoff

Emily kämpft gegen ihre Gefühle für Tobias (r.) an. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Höfer-Zwilling will die Gefühle am liebsten gar nicht erst zulassen, muss aber vor Jessica zugeben: Sie ist in Tobias verschossen!

Schon beim Flugsimulator wurde bei der Eventmanagerin scheinbar der Gefühlsschalter umgelegt. Dass sie dennoch gegen die Gefühle ankämpft, ist klar.

"Er und Katrin, die sind noch nicht mal geschieden und Katrin ist auch noch nicht über ihn hinweg", will Emily in der Wochenvorschau ihre Gefühle nicht wahrhaben. "Und er nervt!"

Jessica kennt auch den Grund und trifft voll ins Schwarze: "Vor allen Dingen, wenn man in ihn verknallt ist."

Lässt Emily ihre Gefühle zu hätte der Kolle-Kiez womöglich bald ein neues Traumpaar. Eines, mit mächtig Zündstoff. Emily weiß, wozu Katrin in der Lage sein kann. Schon in der Vergangenheit verlief die Zusammenarbeit mit der Co-Geschäftsführerin der gemeinsamen Agentur nicht gerade reibungslos.