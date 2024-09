GZSZ: Schwebt hier ein neues Traumpaar im siebenten Himmel?

Emily und Tobias kommen sich bei einer Flugstunde im Simulator näher. © RTL / Rolf Baumgartner

Privat schwebt Schauspielerin Anne Menden (38) bereits auf Wolke sieben, hat sie doch erst kürzlich ihre Liebe zu Reality-Star Gustav Masurek (35) öffentlich gemacht.

Ihre Figur Emily ist nach der gescheiterten Ehe mit Paul und der Romanze mit Sascha weiterhin auf Solopfaden unterwegs, doch das könnte sich womöglich bald ändern.

Bereits im Juni gingen Tobias und sie zum ersten Mal auf Tuchfühlung, was aber schnell wieder der Vergangenheit angehörte. Und aktuell ist die Eventmanagerin sowieso nicht gut auf den Bauleiter zu sprechen.

Schließlich lud er Paul und ihre Tochter Kate zu einem Rundflug in einer kleinen Propellermaschine ein, was in Emily unweigerlich die schmerzvolle Erinnerung an den Tod ihrer Eltern wachrief.

Um sich ihren Ängsten zu stellen, beschließt sie jedoch, Tobias bei einer Stunde im Flugsimulator zu begleiten, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.