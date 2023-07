Werden durch diese Aktion aus GZSZ-Rivalinnen Freundinnen? "So ein winziges Würstchen"

Berlin - Als wäre es nicht schon schlimm genug, die verliebten Michi und Nicole ständig zu sehen, wird Maren ihre Rivalin in Zukunft noch öfter über den Wegen laufen. Beide sind im Mauerwerk nun Arbeitskollegen und wie der Zufall es so will, steht ein Großeinkauf für die neue Beachbar auf dem Programm.