Mega-Comeback bei GZSZ: Zoe ist zurück!

"Wie sie überlebt hat und warum sie zurückkehrt, wird jetzt in der Serie zu sehen sein", erklärte Schauspielerin Lara Dandelion Seibert (31).

Die Ex-Agentin hatte erst vor knapp einem halben Jahr bei GZSZ jede Menge Unruhe gestiftet. Sie hatte es auf Laura bzw. das Geld abgesehen, verliebte sich in John, wurde aber erst von Laura überwältigt und anschließend vermeintlich erschossen .

Yvonne kann nicht glauben, wer vor ihr steht: Zoe ist wieder da. © RTL

"Natürlich habe ich mir ein Comeback erhofft, auch damals schon. Mein Kopf hat nicht erwartet, dass ich zurückkehre. Aber ehrlich gesagt hatte ich so ein Bauchgefühl ... Man soll bekanntlich auf sein Bauchgefühl hören, und es hat sich als richtig herausgestellt."

Achtung, Spoiler: Schon nächste Woche wird Zoe erstmals seit Mitte September wieder über die TV-Bildschirme flimmern - und gleich auf Yvonne treffen. Gerners großer Liebe trifft der Schlag, als sie plötzlich an einer Tankstelle der Totgeglaubten gegenübersteht. Nur so recht glauben will ihr keiner.

"Ich habe tatsächlich geweint, als ich erfuhr, dass Zoe sterben soll. Es ist verrückt, wie sehr mir die Figur ans Herz gewachsen ist. Obwohl ich die Entscheidung für die Rolle damals richtig und spannend fand, war ich als Schauspielerin natürlich traurig darüber, die Serie verlassen zu müssen."

Die Tränen sind aber längst getrocknet: Zoe ist wieder da! Was genau sie allerdings im Schilde führt, werden die GZSZ-Fans schon bald erfahren. Ihr Comeback feiert Zoe schon nächste Woche am 9. April. Kunden von RTL+ können die Folge bereits jetzt schon sehen.