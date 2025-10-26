Hängebrücken-Horror für "Trucker Babe" Jessy: "Leck mich am Arsch!"
Grimma - Für Jessy Koch (35) geht es in der neuen Episode "Trucker Babes" von Deutschland bis nach Dänemark. Ihr größtes Problem an der Route: die zahlreichen Hängebrücken!
Seit sie von ihrem Auftraggeber DPD erfahren hat, dass sie auf ihrer Reise die "Storebæltsbroen", die viertlängste Hängebrücke der Welt, überqueren muss, graut es der gebürtigen Sächsin vor dem Moment.
Auch der Blick aufs Navi lässt ihren Puls schneller schlagen: Denn voraussichtlich wird sie erst gegen 12.30 Uhr an ihrem Ziel ankommen. "Knappe Nummer, aber passt schon. Kriegen wir schon hin."
Ihre Furcht vor der Brücke rückt dann zwischenzeitlich beim Anblick der Ostsee, die die Autobahn umschließt, komplett in den Hintergrund: "Oh ist das geil, wie schön ist das denn! Ich fahr' gerade direkt über die Ostsee!"
Dann geht's aber ans Eingemachte: Mit ihrem Lkw befährt sie die 18 Kilometer lange Brücke, welche die dänischen Inseln Fünen und Seeland miteinander verbindet, und mehr als 60 Meter über dem Wasser thront.
"Leck mich am Arsch! Ich kann das gar nicht fassen, dass ich da rüberfahre", ist Jessy in einem Zustand zwischen Angst und Faszination gefangen. "In so einem Moment weiß ich dann nicht, ob ich erst staunen soll oder mir erst in die Hosen machen soll."
"Trucker Babe" Jessy im siebten Himmel: Dänisches Brot erobert ihr Herz!
Am Ende meistert die geübte Truckerin die Überfahrt aber natürlich mit links und liefert auch die Pakete pünktlich ab. Und das Beste: Sie hat neben einigen Selfies am Strand sogar noch genug Zeit, um sich in einem Restaurant die lokale Köstlichkeit "Smørrebrød" zu gönnen. Die 35-Jährige ist hin und weg von dem großzügig belegten Brot: "Kulinarisch das beste Erlebnis, das ich in irgendeinem Land je hatte. So was von lecker!"
Neue Folgen "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" seht Ihr sonntags ab 20.15 Uhr bei Kabel Eins und im Anschluss auf Abruf bei Joyn.
Titelfoto: Joyn