Hängebrücken-Horror für "Trucker Babe" Jessy: "Leck mich am Arsch!"

Grimma - Für Jessy Koch (35) geht es in der neuen Episode "Trucker Babes" von Deutschland bis nach Dänemark. Ihr größtes Problem an der Route: die zahlreichen Hängebrücken!

Jessy (35) staunt angesichts der nahenden Hängebrücke nicht schlecht. © Joyn

Seit sie von ihrem Auftraggeber DPD erfahren hat, dass sie auf ihrer Reise die "Storebæltsbroen", die viertlängste Hängebrücke der Welt, überqueren muss, graut es der gebürtigen Sächsin vor dem Moment.

Auch der Blick aufs Navi lässt ihren Puls schneller schlagen: Denn voraussichtlich wird sie erst gegen 12.30 Uhr an ihrem Ziel ankommen. "Knappe Nummer, aber passt schon. Kriegen wir schon hin."

Ihre Furcht vor der Brücke rückt dann zwischenzeitlich beim Anblick der Ostsee, die die Autobahn umschließt, komplett in den Hintergrund: "Oh ist das geil, wie schön ist das denn! Ich fahr' gerade direkt über die Ostsee!"

Dann geht's aber ans Eingemachte: Mit ihrem Lkw befährt sie die 18 Kilometer lange Brücke, welche die dänischen Inseln Fünen und Seeland miteinander verbindet, und mehr als 60 Meter über dem Wasser thront.

"Leck mich am Arsch! Ich kann das gar nicht fassen, dass ich da rüberfahre", ist Jessy in einem Zustand zwischen Angst und Faszination gefangen. "In so einem Moment weiß ich dann nicht, ob ich erst staunen soll oder mir erst in die Hosen machen soll."