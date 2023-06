Louis Klamroth talkt zum "Rammstein-Skandal"

Köln - Nachdem mehrere Frauen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) erhoben hatten, steht die Musik-Welt nicht mehr still. "Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?" - so das Klamroth'sche Thema daher am Montagabend.