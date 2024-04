Wagenknecht würde CDU zum Ministerpräsidenten verhelfen, unter dieser Bedingung

Erfurt - Bei der Landtagswahl in Thüringen in diesem Jahr könnte CDU-Chef Mario Voigt (47) Unterstützung von Sahra Wagenknecht (54, BSW ) bekommen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird bei der Landtagswahl in Thüringen antreten und könnte die CDU in Regierungsverantwortung bringen. © Fabian Sommer/dpa

Die 54-Jährige schloss dies zumindest nicht aus, wie sie in der ARD-Sendung "Hart aber fair" am Montagabend sagte.

Vorausgegangen war die Frage, ob die CDU bei einer Ministerpräsidentenwahl im Landtag auf die Stimmen vom BSW hoffen könne. Wagenknecht nannte hierfür aber auch Bedingungen.

Zum Beispiel müsste die CDU bei schulpolitischen Vorstellungen auf die Wagenknecht-Partei zugehen. Der Ex-Linke-Politikerin sei wichtig, dass mehr Lehrer eingestellt und die Kinder in den Grundschulen wieder - so wörtlich - ordentlich Lesen und Schreiben lernen würden.

Voigt kündigte an, im Wahlkampf für eine starke CDU zu kämpfen. Die Koalitionsfrage stelle sich für ihn jedoch erst am Wahlabend am 1. September.