Seit 26 Jahren drogenabhängig, zwei Schnaps-Flaschen am Tag: Chris' Leberwerte "sind super"

München - Neue Folge " Hartes Deutschland " aus München! In der RTLZWEI-Sozialdoku werden erneut suchtkranke Menschen begleitet, die abseits des Schickimicki-Lebens am Rande der Gesellschaft leben.

Deshalb habe Chris schon einen Arzt aufgesucht, der ihm auch Blut abnahm. "Die Leberwerte sind super" soll der Mediziner gesagt haben. Und Chris sei auf einem guten Weg, "was mich wundert, weil ich teilweise ein, zwei Flaschen Schnaps am Tag sauf'".

Dadurch, so glaubt er, klappt es auch mit der Heilung seiner Wunden an den Beinen nicht so gut.

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (42, SPD) fordert den Freistaat Bayern auf, Konsumräume zu erlauben. © IMAGO / ZUMA Wire

Ein immer größer werdendes Problem in der bayrischen Landeshauptstadt sind neben starker Polizeipräsenz auch fehlende Druckräume.

Gegen die verwehrt sich die Landesregierung des Freistaats, da solche Einrichtungen "den illegalen Drogenhandel anziehen" und "Fehlanreize zum Drogenkonsum schaffen, da etwa auch eine gewisse staatliche Billigung des Drogenkonsums suggeriert wird", teilte sie RTLZWEI mit.

2022 verzeichnete München einen drastischen Anstieg an Drogentoten. Bis Oktober waren 55 Menschen in Folgen ihrer Sucht gestorben - ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr!

Konsumiert ein Junkie in München eine Überdosis, ist die Gefahr daran zu sterben größer als in anderen Städten mit Druckräumen, da sonst oftmals versteckt, allein zu Hause oder auf öffentlichen Toiletten konsumiert wird, wo man weniger schnell gefunden wird.

Am bundesweiten Gedenktag für Verstorbene am 21. Juli, der öffentlichkeitswirksam auf dem berühmten Marienplatz begangen wurde, war auch Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (42, SPD) vor Ort und forderte ein Umdenken der Landesregierung. "Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum der Freistaat uns diese gesetzliche Möglichkeit nicht schafft. Wir als München sind bereit."

Die neue "Hartes Deutschland"-Episode aus München seht Ihr am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder schon vorab bei RTL+.