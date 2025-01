Junkie Lorraine hadert mit ihrem Leben: Besser, "wenn es an dem Tag geendet wäre"

Doch die Verzweiflung wird oft übermächtig. © RTLZWEI

Es wäre vielleicht gut gewesen, "wenn es an dem Tag geendet wäre", denkt sie verzweifelt an die Blutvergiftung zurück. Sie selbst habe keinen Lebenswillen mehr. "Ich lebe eigentlich nur für meine Familie, nicht für mich."



Wie alle Abhängigen träumt Lorraine von der großen Veränderung, von einem normalen Leben ohne Drogen. Diese Chance bietet sich ihr tatsächlich plötzlich.

Eine Woche später will sie zurück in ihre Heimatstadt Wuppertal ziehen, kann dort die Wohnung vom Vater ihres Sohnes übernehmen. Es regt sich Hoffnung in der 33-Jährigen, so vom Crack wegzukommen, das es ihren Angaben zufolge dort nicht gibt.

Mit großem Tamtam verabschiedet sich Lorraine wenige Tage später von ihren Bekannten in der Szene. Doch bis zuletzt plagt sie die Angst, dass sie nicht in das Auto einsteigt, das sie in ein neues Leben fahren soll.

Dieser Schritt gelingt ihr zwar und einige Wochen später hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Doch es wird auch klar, dass sie einige Rückschläge wird einstecken müssen.

