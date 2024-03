Schwangere Bürgergeld-Empfängerin raucht weiter: "Nicht verrückt machen lassen!"

Bremerhaven - Olaf (53) und Jessica (38) blicken der Geburt ihres ersten Kindes freudig entgegen. Während sich die Schwangere nicht an ärztliche Empfehlungen hält und ihr Baby gefährdet, will ihr Partner schon nach zwei Tagen seinen Job wieder hinschmeißen.

Olaf (53) und Jessica (38) erwarten ihr erstes Kind. © RTLZWEI

Der Langzeitarbeitslose macht seiner Verlobten am Morgen einen Kaffee. Diesmal "nur" noch mit sechs Stück Zucker. "Sonst nimmt sie immer zwölf", sagt der Bürgergeld-Empfänger in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz Rot Gold" über seine im fünften Monat schwangere Partnerin, die mehr und mehr Heißhunger auf Süßes bekommt.

Nach der Geburt und mit neuer Wohnung in der Tasche soll auch noch der Termin für die Hochzeit klargemacht werden. "Damit keine Fragen im Kindergarten oder in der Schule kommen: 'Wieso heißt du so und dein Papa so?'"

Danach gibt's für Jessica erst mal eine Zigarette. "Die Ärztin weiß es, ist auch eingetragen im Mamapass", grinst die 38-Jährige. "Alles gut, ich hab auch schon sehr weit reduziert." Besser als zu reduzieren wäre aber zu verzichten. Denn jeder Glimmstängel erhöht die Gefahr, dass das ungeborene Kind bleibende Schäden davonträgt.

Olaf findet es zwar nicht sonderlich toll, dass seine Partnerin in der Schwangerschaft raucht. Aber: "Man sollte sich durch die Medien und dem, was auf den Schachteln steht, nicht verrückt machen lassen."