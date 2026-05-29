"NDR Talk Show": Diese Promis sind am Freitag zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitag, 29. Mai, ist es wieder so weit: Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) empfangen in der " NDR Talk Show " zahlreiche Gäste zu ihrer Gesprächsrunde.

David Garrett (45) ist am Freitagabend bei der "NDR Talk Show" zu Gast. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit dabei ist der Musiker David Garrett (45), der seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Crossover-Musikern gehört.

Bereits mit vier Jahren nimmt der Sohn eines deutschen Juristen und einer amerikanischen Primaballerina eine Geige in die Hand - der Beginn seiner Karriere.

In der Musik des Wahl-New-Yorker findet sich eine Mischung aus Rock und Klassik wieder. Der Geiger hat Fans auf der ganzen Welt und hat neben Deutschland unter anderem schon Konzerte in Hongkong, Mexiko, Taiwan, Brasilien und Singapur gespielt.

Momentan ist der gebürtige Aachner mit seiner "Millenium Symphony Tour" unterwegs.