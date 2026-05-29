"NDR Talk Show": Diese Promis sind am Freitag zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitag, 29. Mai, ist es wieder so weit: Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) empfangen in der "NDR Talk Show" zahlreiche Gäste zu ihrer Gesprächsrunde.
Mit dabei ist der Musiker David Garrett (45), der seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Crossover-Musikern gehört.
Bereits mit vier Jahren nimmt der Sohn eines deutschen Juristen und einer amerikanischen Primaballerina eine Geige in die Hand - der Beginn seiner Karriere.
In der Musik des Wahl-New-Yorker findet sich eine Mischung aus Rock und Klassik wieder. Der Geiger hat Fans auf der ganzen Welt und hat neben Deutschland unter anderem schon Konzerte in Hongkong, Mexiko, Taiwan, Brasilien und Singapur gespielt.
Momentan ist der gebürtige Aachner mit seiner "Millenium Symphony Tour" unterwegs.
"NDR Talk Show": Diese weiteren Gäste sind am 29. Mai zu Gast
- Richterin und Professorin für Strafrecht, Prof. Dr. Elisa Hoven (43), die unter anderem über die mögliche strafrechtliche Bekämpfung von "Hate Speech im Internet" forscht, erzählt, wie abenteuerlich ihr Beruf als Richterin ist.
- Miniaturkünstlerin, Katharina Raab (28), welche mit ihrer Kunst im Kleinformat Millionen Zuschauer im Internet begeistert, verrät, wie sie es schafft, dem traditionellen Handwerk einen modernen Anstrich zu verleihen.
- Entertainer und Schlagersänger, Wolfgang Lippert (74) wurde durch Shows wie "Glück muss man haben" oder "Wetten, dass...?!" bekannt. Er spricht über seine Faszination für Piratengeschichten.
- Schauspielerin, Sabine Kaack (68) ist neben ihren TV-Rollen als Plattdeutsch-Botschafterin unterwegs und erzählt, wie sie den Weg über Wacken und Berlin wieder in ihre Heimat Nortorf gefunden hat.
- "Karls Erlebnis-Dorf"-Betreiber Ulrike (55) und Robert Dahl (54) sprechen über ihre Familientraditionen, Unternehmergeist und erzählen, wie das Erdbeerjahr 2026 ausfallen soll.
Die "NDR Talk Show" läuft am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst hat, kann diese in der Mediathek nachschauen.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha