Arbeitsloser Olaf frisch im neuen Job: "Krankenschein zeitgleich mit der Kündigung geschickt"

Hamburg - Nach der Inobhutnahme ihres Sohnes freuen sich Jessica (40) und Olaf (55) auf ihr zweites Kind, das sie unbedingt behalten möchten. Gleichzeitig ist der 55-Jährige auf der Suche nach einem passenden Job.

Olaf (55) hat als Hausmeister gekündigt und sich über die Tätigkeiten beschwert. © RTLZWEI

Seinen Job als Hausmeister in einem Versorgungsbetrieb ist Olaf schon wieder los. "Ich hab mir den Wirbel verrenkt, mich krankschreiben lassen, damit war die Firma überhaupt nicht einverstanden", erzählt er in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold". Er habe den Spruch "Während der Arbeitszeit krankschreiben lassen geht gar nicht" gehört.

"Da hab ich den Krankenschein zeitgleich mit der Kündigung zu meinem obersten Chef geschickt - mit jedem einzelnen Punkt, was mir in der Firma nicht gefällt", so der wütende Hamburger, der über eine Zeitarbeitsfirma nun bei einem Reinigungsservice in einem Pflegeheim untergekommen ist.

"Da muss ich die Betten reinigen, die benutzt wurden, und die muss ich dann in einen Raum schieben, wo die fertigen Betten aufbewahrt werden." Auch andere Reinigungsarbeiten gehören zu seinem neuen Aufgabengebiet.

14,53 Euro Bruttostundenlohn bekomme er, arbeite zunächst sechs Stunden, habe aber die Aussicht auf eine Vollzeitstelle.

Jessica ist vor Olafs erstem Arbeitstag schon einen Schritt weiter: "Unser Sachbearbeiter vom Jobcenter braucht die erste Abrechnung. Er rechnet dann aus, ob uns noch was zusteht, und gibt uns Ratschläge, wo wir noch Gelder herausschlagen können."