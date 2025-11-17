Bürgergeld-Paar überschreitet Hochzeits-Budget: "Das stört uns nicht"

Hartz Rot Gold (RTLZWEI): Jessica (40) und Olaf (55) heiraten. Nach sieben Jahren Verlobung rückt der Tag der Tage immer näher.

Hamburg - Jessica (40) und Olaf (55) heiraten. Nach sieben Jahren Verlobung rückt der Tag der Tage immer näher. Allerdings sind die Bürgergeld-Empfänger knapp bei Kasse. Und müssen wegen Dummheit auch noch tiefer in die Tasche greifen.

Jessica (40) und Olaf (55) beim Ehering-Kauf. © RTLZWEI Während es für Olaf die erste Ehe wird, war Jessica schon verheiratet. "Jetzt heirate ich das zweite Mal - aber diesmal den Richtigen", sagt die Arbeitslose ganz verliebt in der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold". Damals hatten sich beide in einem Zug kennengelernt. Aus Blicken resultierte gar ein Kuss. "Da hat das ganze Abteil applaudiert, gejubelt und gepfiffen - das war kurz vor Bremerhaven Hauptbahnhof", erinnert sich Jessica. Dorthin verschlägt es das Paar auch diesmal. Eheringe sollen geshoppt werden. Dafür haben sich die Wahlhamburger ein Limit von 100 Euro gesetzt. Das Ring-Paar, das Jessica am besten gefällt, kostet allerdings 139 Euro. Olaf beruhigt: "Das stört uns nicht, das ist nur 39 Euro überm Budget. Davon hat man ja auch lange was."

