Bürgergeld-Paar überschreitet Hochzeits-Budget: "Das stört uns nicht"
Hamburg - Jessica (40) und Olaf (55) heiraten. Nach sieben Jahren Verlobung rückt der Tag der Tage immer näher. Allerdings sind die Bürgergeld-Empfänger knapp bei Kasse. Und müssen wegen Dummheit auch noch tiefer in die Tasche greifen.
Während es für Olaf die erste Ehe wird, war Jessica schon verheiratet. "Jetzt heirate ich das zweite Mal - aber diesmal den Richtigen", sagt die Arbeitslose ganz verliebt in der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold".
Damals hatten sich beide in einem Zug kennengelernt. Aus Blicken resultierte gar ein Kuss. "Da hat das ganze Abteil applaudiert, gejubelt und gepfiffen - das war kurz vor Bremerhaven Hauptbahnhof", erinnert sich Jessica. Dorthin verschlägt es das Paar auch diesmal.
Eheringe sollen geshoppt werden. Dafür haben sich die Wahlhamburger ein Limit von 100 Euro gesetzt.
Das Ring-Paar, das Jessica am besten gefällt, kostet allerdings 139 Euro. Olaf beruhigt: "Das stört uns nicht, das ist nur 39 Euro überm Budget. Davon hat man ja auch lange was."
Hartz Rot Gold: "Jessica & Olaf" auf einem Lebkuchenherz
Weiter geht es in einen Secondhand-Laden, in dem man überraschend schnell fündig wird. Olaf hat schnell einen Zweiteiler auserkoren. "Die Hose brauch’ ich nicht anprobieren, sehe ich schon: Das passt." Diese Einschätzung wird er schnell bereuen.
Nur 89 Euro zahlen Jessica und Olaf für Kleid, Stiefel und Bräutigam-Zweiteiler. Ein wahres Schnäppchen.
Als hätte man es ahnen können, passen Olafs Klamotten natürlich nicht. Lediglich das Shirt habe richtig gesessen. Ein neues Outfit muss her. 30 Euro extra kostet das.
Insgesamt 120 Euro für die Hochzeitskleidung schmälern das Portemonnaie der Bürgergeld-Empfänger, die noch eine Torte und den Brautstrauß besorgen müssen und sich auch noch auf dem Hamburger Dom ein individuelles Lebkuchenherz mit Zuckerguss beschriften lassen.
Das ganz große Glück ist aber noch nicht da. "Es fehlt nur noch Arbeit, die einem Spaß macht - dann ist alles perfekt", findet Jessica, die ihren Sohn in die Obhut des Jugendamts geben musste. Olaf bremst: "Immer langsam anfangen, nicht zu doll und Schritt für Schritt."
Neue Folgen "Hartz Rot Gold" seht Ihr montags bis freitags, ab 17.05 Uhr, bei RTLZWEI und jederzeit auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI