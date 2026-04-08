Dresden um eine Bürgergeld-Empfängerin reicher: Punkerin Lausi wagt Neustart

Hamburg/Dresden - Die Zeit im Norden Deutschlands ist Geschichte: Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Kai (39) will Punkerin Lausi (34) sich ein neues Leben in der sächsischen Landeshauptstadt aufbauen.

Lausi (34) will mit Freund Kai (39) einen Neustart in Dresden wagen. Ausgebremst wird sie dabei von einer Fußverletzung. © RTLZWEI

Doch der Neustart beginnt holprig. Wegen eines verstauchten Sprunggelenks musste die gebürtige Zwickauerin eine Zwangspause einlegen. Dadurch ist auch viel wichtiger Papierkram liegengeblieben.

Weil Lausi dem Jobcenter in Dresden noch keine Abmeldung aus Hamburg vorgelegt hat, fließt noch kein Bürgergeld. Derzeit wohnen sie und Partner Kai vorübergehend bei einem Freund, wie sie in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold" erzählen.

Den Schlüssel für die Wohngemeinschaft in Hamburg will die Punkerin nun ihrem Ex Paddy (42) per Post schicken. Zudem soll dieser sich um die Räumung ihres Zimmers kümmern. Im Gegenzug darf er die dort gelassenen Gegenstände und Möbel behalten.

Und wie ist sonst das Verhältnis zu ihrem Verflossenen? "Unser Kontakt ist sporadisch. Wir schreiben nur das Nötigste miteinander", erzählt Lausi.

An der Lebenssituation des 42-Jährigen scheint die Arbeitslose kein Interesse mehr zu haben. Ob er eine neue Freundin hat, wisse sie ebenfalls nicht.