Dresden um eine Bürgergeld-Empfängerin reicher: Punkerin Lausi wagt Neustart
Hamburg/Dresden - Die Zeit im Norden Deutschlands ist Geschichte: Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Kai (39) will Punkerin Lausi (34) sich ein neues Leben in der sächsischen Landeshauptstadt aufbauen.
Doch der Neustart beginnt holprig. Wegen eines verstauchten Sprunggelenks musste die gebürtige Zwickauerin eine Zwangspause einlegen. Dadurch ist auch viel wichtiger Papierkram liegengeblieben.
Weil Lausi dem Jobcenter in Dresden noch keine Abmeldung aus Hamburg vorgelegt hat, fließt noch kein Bürgergeld. Derzeit wohnen sie und Partner Kai vorübergehend bei einem Freund, wie sie in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold" erzählen.
Den Schlüssel für die Wohngemeinschaft in Hamburg will die Punkerin nun ihrem Ex Paddy (42) per Post schicken. Zudem soll dieser sich um die Räumung ihres Zimmers kümmern. Im Gegenzug darf er die dort gelassenen Gegenstände und Möbel behalten.
Und wie ist sonst das Verhältnis zu ihrem Verflossenen? "Unser Kontakt ist sporadisch. Wir schreiben nur das Nötigste miteinander", erzählt Lausi.
An der Lebenssituation des 42-Jährigen scheint die Arbeitslose kein Interesse mehr zu haben. Ob er eine neue Freundin hat, wisse sie ebenfalls nicht.
Lausi will erst mal Sucht-Therapie in Dresden machen
"Soweit ich weiß, ist Paddy noch oben in Bremerhaven und immer noch ohne Strom und Wasser", so die Brillenträgerin. Vor einiger Zeit war sie mit ihrem Ex und einem gemeinsamen Kumpel in der norddeutschen Hafenstadt in eine regelrechte Bruchbude gezogen. Diese sollte eigentlich aufwendig saniert werden.
Jetzt will die 34-Jährige, die erstmals im Alter von nur 16 Jahren obdachlos geworden ist, nach vorn schauen: "Ich bin froh, dass das Kapitel mit Hamburg abgeschlossen ist. Immer, wenn ich dort oben war, kamen die Erinnerungen an Asterix hoch." Ihr alkoholkranker Kumpel war vergangenes Jahr ganz plötzlich im Alter von 52 Jahren verstorben.
Seit dem Umzug nach Dresden und dem Liebes-Aus mit Paddy, blüht Lausi wieder auf. Ihr Alkoholproblem will sie hier endlich angehen: "Die Zusage für eine Therapie habe ich schon."
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Titelfoto: RTLZWEI