Hochschwangere Morlin überlebt Wohnhausbrand: "Man hat nur Schreie von oben gehört"
Wilhelmshaven - Die alleinerziehende und hochschwangere Morlin (31) hat ihre Wohnung durch einen verheerenden Brand verloren, bei dem ein Junge (†4) starb. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes muss sich die Wilhelmshavenerin um eine neue Bleibe kümmern.
"Nachts um 2 Uhr hab ich einen ganz lauten Knall gehört", blickt die im neunten Monat schwangere Frau in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold" auf die schlimmen Szenen im Juni 2025 zurück. "Der ganze Boden war heiß, meine Scheibe ist geplatzt, Feuer war schon bis oben hin."
Ihre Tochter schläft in dieser Nacht glücklicherweise bei einer Freundin, Morlin kann sich mit Nachbarn auf eine Dachterrasse retten. "Hätten wir die nicht gehabt, wären wir nicht rausgekommen."
Die Feuerwehr sei zwar schnell da gewesen. "Aber das hat alles zu lang gedauert, die Kinder waren oben eingesperrt." Ein Vierjähriger starb auf dem Weg ins Krankenhaus.
Mutmaßlich hatte ein später festgenommener Mann abgestellten Sperrmüll im früheren Spielwarengeschäft im Erdgeschoss angezündet.
Hartz Rot Gold (RTLZWEI): Ex-Chefin kann schwangerer Morlin Ersatzwohnung besorgen
Zwar freut sich die Alleinerziehende über einige Sachspenden und die Hilfsbereitschaft fremder Menschen, ärgert sich aber auch, weil sie alles schon für die Geburt gepackt und für das Wochenbett vorbereitet hatte. Außerdem sind auch alle Möbel weg, eine Hausratversicherung hat sie nicht. "Man ist sich gar nicht bewusst, dass man nichts mehr hat."
Ihre ehemalige Chefin konnte der 31-Jährigen aber binnen weniger Stunden eine gerade renovierte Ersatzwohnung besorgen, die über ein modernes Bad und eine hübsche Einbauküche verfügt.
Morlin hofft nun, dass sie durch die Geschehnisse nicht in eine Depression rutscht und die ungeborene Olivia noch ein wenig im Bauch bleibt, damit ihre Mama alles für den neuen Erdenbewohner organisieren kann.
Neue Folgen "Hartz Rot Gold" zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 17.05 Uhr. Bei RTL+ gibt es sie auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: Sina Schuldt/dpa ; RTLZWEI