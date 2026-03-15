Hochschwangere Morlin überlebt Wohnhausbrand: "Man hat nur Schreie von oben gehört"

Wilhelmshaven - Die alleinerziehende und hochschwangere Morlin (31) hat ihre Wohnung durch einen verheerenden Brand verloren, bei dem ein Junge (†4) starb. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes muss sich die Wilhelmshavenerin um eine neue Bleibe kümmern.

Die schwangere Morlin (31) hat ihre Wohnung durch einen Brand verloren. © RTLZWEI

"Nachts um 2 Uhr hab ich einen ganz lauten Knall gehört", blickt die im neunten Monat schwangere Frau in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold" auf die schlimmen Szenen im Juni 2025 zurück. "Der ganze Boden war heiß, meine Scheibe ist geplatzt, Feuer war schon bis oben hin."

Ihre Tochter schläft in dieser Nacht glücklicherweise bei einer Freundin, Morlin kann sich mit Nachbarn auf eine Dachterrasse retten. "Hätten wir die nicht gehabt, wären wir nicht rausgekommen."

Die Feuerwehr sei zwar schnell da gewesen. "Aber das hat alles zu lang gedauert, die Kinder waren oben eingesperrt." Ein Vierjähriger starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Mutmaßlich hatte ein später festgenommener Mann abgestellten Sperrmüll im früheren Spielwarengeschäft im Erdgeschoss angezündet.