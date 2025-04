Räudige Verhältnisse! "Hier leben wirklich Menschen - das ist das, was uns so schockiert"

Die Wohnsiedlung Kölnberg ist ein sozialer Brennpunkt. © IMAGO/Kirchner-Media

Aufgrund der hohen Kriminalitätsquote wurde 1999 im Haus 4 der Siedlung eine Dienststelle der Polizei eingerichtet. In der 60 Quadratmeter kleinen Wache mit drei Zimmern, Küche und Bad sind heute Oberkommissar Wolfgang Neidel und Hauptkommissar Thilo Lotterer im Dienst.

Rund 600 staatsanwaltschaftliche Vorgänge pro Jahr werden hier bearbeitet - nur für den Kölnberg! Bei den meisten geht es um Aufenthaltsermittlungen und Haftbefehle.

Nach einem Hinweis des Hausmeisters begeben sich die Polizisten in eine Wohnung, in der sich illegal Rumänen aufhalten sollen. Da ist niemand, dafür die Wohnungstür mit einem Kühlschrank verbarrikadiert.

Die Beamten verschaffen sich dennoch Zutritt. "Boah, das riecht bewohnt. Hier leben wirklich Menschen. Das ist das, was uns so schockiert", sagt einer. An der Decke wimmelt es von Spinnen, die komplette Gardine hängt voll mit Kakerlaken. "Die ganze Bude ist befallen", sind die schockiert.