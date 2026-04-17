Arbeitsloser Olaf frisch im neuen Job: "Krankenschein zeitgleich mit der Kündigung geschickt"
Hamburg - Nach der Inobhutnahme ihres Sohnes freuen sich Jessica (40) und Olaf (55) auf ihr zweites Kind, das sie unbedingt behalten möchten. Gleichzeitig ist der 55-Jährige auf der Suche nach einem passenden Job.
Seinen Job als Hausmeister in einem Versorgungsbetrieb ist Olaf schon wieder los. "Ich hab mir den Wirbel verrenkt, mich krankschreiben lassen, damit war die Firma überhaupt nicht einverstanden", erzählt er in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold". Er habe den Spruch "Während der Arbeitszeit krankschreiben lassen geht gar nicht" gehört.
"Da hab ich den Krankenschein zeitgleich mit der Kündigung zu meinem obersten Chef geschickt - mit jedem einzelnen Punkt, was mir in der Firma nicht gefällt", so der wütende Hamburger, der über eine Zeitarbeitsfirma nun bei einem Reinigungsservice in einem Pflegeheim untergekommen ist.
"Da muss ich die Betten reinigen, die benutzt wurden, und die muss ich dann in einen Raum schieben, wo die fertigen Betten aufbewahrt werden." Auch andere Reinigungsarbeiten gehören zu seinem neuen Aufgabengebiet.
14,53 Euro Bruttostundenlohn bekomme er, arbeite zunächst sechs Stunden, habe aber die Aussicht auf eine Vollzeitstelle.
Jessica ist vor Olafs erstem Arbeitstag schon einen Schritt weiter: "Unser Sachbearbeiter vom Jobcenter braucht die erste Abrechnung. Er rechnet dann aus, ob uns noch was zusteht, und gibt uns Ratschläge, wo wir noch Gelder herausschlagen können."
Hartz Rot Gold (RTLZWEI): Jessica und Olaf dürfen auf bis zu 700 Euro für Erstausstattung hoffen
Der gebürtige Hamburger und seine im vierten Monat schwangere Frau bereiten parallel die Geburt ihres zweiten Kindes vor, das dann auch endlich bei ihnen wohnen soll.
Sohn Josch war ihnen vom Jugendamt wegen einer Kindeswohlgefährdung weggenommen worden. "Wir hoffen, dass das beim nächsten Kind alles ganz, ganz anders läuft", so Olaf.
Jessica stellt derweil handschriftlich einen Antrag auf Erstausstattung. "Ich schreib alles auf, was mir einfällt. Mal gucken, was sie genehmigen und was sie ablehnen." In der Hansestadt könnte das bedürftige Paar mit 500 bis 700 Euro rechnen.
Auf dem Dachboden finden sich noch allerhand Klamotten und Gegenstände, die sie von Josch übrig haben. Die müssen vorher erst noch gesäubert und durchgewaschen werden, bevor sie ein Baby benutzen kann.
Sendehinweis: Neue Folgen "Hartz Rot Gold" seht Ihr montags bis freitags ab 17.05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI