Arbeitslose Jasmin (20) nach Fehlgeburt: "Wir haben schon viele Kinder verloren"

Da ist auch Mama Sandra (41) am Start. Die Hobbybastlerin hofft, ein paar Schätze zu finden, ist aber eigentlich völlig außer Atem. Denn: "Ick hab heute 25 Buletten gebraten." Von den saftigen Fischbuletten möchte auch die 20-Jährige kosten, sollte aber schnell sein.

In ihrer Wohnung in einem Neubaublock im Rostocker Stadtteil Groß Klein wird diesmal aufgeräumt, Möbel werden ab- und aufgebaut sowie alte Stücke entsorgt.

Seit geraumer Zeit lebt Jasmin auf Anweisung des Jugendamtes mit Sohn Lennox (2) in einem Mutter-Kind-Heim. Für zwei Tage ist sie in der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz und herzlich " auf Heimatbesuch.

Vor allem Jasmins Gedanken kreisen immer wieder um ihre tote Tochter. © RTLZWEI

Die Totgeburt im achten Schwangerschaftsmonat nimmt die Bürgergeldempfängerin schwer mit. "Wir haben schon viele Kinder verloren, aber das mit ihr war das Schlimmste. Wir hatten Kleidung und einen Namen gehabt und den Nachweis, dass sie existiert hat."

Sie findet auch schade, dass Sohn Lennox noch länger auf ein Geschwisterchen warten muss.

Maik gibt nach außen hin den starken, aber scheinbar auch gefühlskalten Papa. "Irgendwann musst du mal damit abschließen, sonst wirst du ewig damit leben müssen." Dem Arbeitslosen falle es leichter, wenn er nicht jeden Tag darüber redet.

Jasmin gibt zu bedenken: "Mit so was kann man nicht abschließen." Schließlich habe sie das Kind monatelang unter dem Herzen getragen, er sein Kind aber nicht mal auf einem Ultraschallbild gesehen, da er an diesem Tag auf Lennox aufpassen musste.

Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" seht Ihr am heutigen Dienstag (7. Januar) um 20.15 Uhr auf RTLZWEI. Auf Abruf gibt es sie vorab bei RTL+.