Drama bei "Hartz und herzlich": Jasmins Baby ist tot

"Drei Wochen nun ist es her, seit du diese Welt sehen und verlassen musstest, Prinzessin, so gern hätten wir dich länger und öfter in unseren Armen gehalten, dir unsere Liebe gegeben und dich mit deinem Bruder aufwachsen sehen", schrieb die Rostockerin auf ihrem Instagram-Kanal. (Rechtschreibung angepasst)

Geben sich jetzt gegenseitig Halt: Jasmin und ihr Ehemann Maik (20). © Instagram/m.a.m.a.m.i.t.h.e.r.z

So habe Sohn Lennox ihr in den Bauch getreten, wodurch an ihrer Gebärmutter ein blauer Fleck entstanden sei. Eine auffällige Plazenta deutete zudem auf eine Schwangerschaftsvergiftung hin. Außerdem war das damals noch Ungeborene eine Woche zu weit entwickelt, was an einem Schwangerschaftsdiabetes gelegen haben könnte. Und Jasmins Muttermund war verkürzt.

Deshalb hatte die 19-Jährige und ihr Ehemann Maik (20) auch Angst, dass die Schwangere und das Baby "draufgehen könnten, wenn das nicht richtig behandelt wird".

Es ist nicht der erste Rückschlag, den Jasmin verkraften musste. In der Vergangenheit hatte sie bereits eine Zwillings-Fehlgeburt und auch Söhnchen Lennox hätte eigentlich ein Geschwisterchen gehabt, das es aber ebenfalls nicht geschafft hatte.

Schwere Zeiten für das arbeitslose Ehepaar, das sich jetzt zusammen mit Lennox Halt geben muss.

