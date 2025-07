Bürgergeld-Empfängerin macht Heiratsantrag: "Ich war in der Küche, er im Wohnzimmer"

Mannheim - Verzwickte Situation. Petra (55) würde mit ihren beiden Kindern gern in eine größere Wohnung ziehen. Doch Schulden aus der Vergangenheit verhindern diesen Wunsch der Bürgergeld-Empfängerin . Kann das Amt helfen?

Alles in Kürze

Die Bürgergeld-Empfängerin Petra (55) hat Jörg (34) einen Heiratsantrag gemacht. © RTLZWEI

Privat hingegen könnte es für Petra kaum besser laufen. Nach mehreren gescheiterten Beziehungen hat sie in Jörg (34) ihre neue große Liebe gefunden, ihm zuliebe auch ein altes Liebestattoo eines Ex-Partners überstechen lassen.

Jetzt folgte sogar der Heiratsantrag - auf ungewöhnlichem Wege. "Ich war in der Küche, und er war im Wohnzimmer. Da hab ich mich mit einer Blume vors Handy hingestellt und es rausgehauen", so die 55-Jährige über ihren TikTok-Livestream in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".

In der Kommentarspalte schrieb der 21 Jahre jüngere Jörg mehrmals "sprachlos", ehe Petra zu ihm kam und ein Ja erhielt.

Die zweifache Mama ist happy: "Wir harmonieren, wir machen alles zusammen, und das, was er sagt, macht er auch."