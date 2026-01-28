Ekel-Alarm in Pamelas Plattenbau-Bude: "Angst, dass es keene Maus ist, sondern 'ne Ratte"
Rostock - Schädlings-Befall bei Pamela (59)! Die Sozialhilfe-Empfängerin plagt sich in ihrer Rostocker Plattenbau-Wohnung mit einer Maus herum. Hündin Tutschi ist ihr keine Hilfe.
"Ahmds hör ick se. Erst isse inne Küche, wenn ick mir wat zu Essen machen will", berichtet die gebürtige Berlinerin in einer aktuellen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".
Wenn sie abgewaschen, das Geschirr wieder in den Schrank gestellt und das Licht in der Küche gelöscht hat, renne der kleine Vierbeiner ihr in den Wohnbereich hinterher.
Genauer gesagt hinter den Fernsehschrank, den die 59-Jährige aufgrund einer Fußbodenleiste nicht ganz an die Wand schieben kann. "Die rennt dann hier unten immer lang", erzählt Pamela, während sie hinter ihren TV blickt.
"Wenn ick nachts den Balkon uffmache, denk ich, dass sie nun endlich rausgeht und draußen bleibt." Vergebens. Seit drei Tagen schlafe die von Witwenrente und Bürgergeld lebende Frau nicht. Und hat sogar Angst "dass das keene Maus ist, sondern 'ne Ratte".
Hartz und herzlich: "Sach ma Tutschi, hast du 'ne Macke?"
Sie halte sich nachts mit Kaffee wach, chatte mit einer Freundin übers Handy. Die gab ihr den Tipp, Fallen mit einer Süßigkeit aufzustellen. Pamelas Plan: "Ick koof mir jetzt zwee, drei Fallen und ein Glas Nutella."
Dummerweise interessiert sich Hündin Tutschi so gar nicht für den haarigen Untermieter. Im Gegenteil: Eines Abends habe Tutschi sogar neben der Maus vom selben Teller gefressen.
"Da hab ick jesagt: 'Sach ma Tutschi, hast du 'ne Macke?' Da fängt die an, mit der Maus zu spielen mit der Pfote. Du sollst das Genick durchbeißen oder sonst was."
Zwei Fallen mit einer Nuss-Nugat-Creme stellt Pamela schließlich auf. Und muss feststellen: Die schlaue Maus hat die Süßigkeit von außen abgeleckt, war aber nicht in die Falle gegangen.
Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 18.05 Uhr. Bei RTL+ seht Ihr alles jederzeit auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI