Ekel-Alarm in Pamelas Plattenbau-Bude: "Angst, dass es keene Maus ist, sondern 'ne Ratte"

Rostock - Schädlings-Befall bei Pamela (59)! Die Sozialhilfe-Empfängerin plagt sich in ihrer Rostocker Plattenbau-Wohnung mit einer Maus herum. Hündin Tutschi ist ihr keine Hilfe.

Drei Nächte habe Pamela (59) wegen einer Maus in ihrer Wohnung nicht geschlafen. © RTLZWEI

"Ahmds hör ick se. Erst isse inne Küche, wenn ick mir wat zu Essen machen will", berichtet die gebürtige Berlinerin in einer aktuellen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".

Wenn sie abgewaschen, das Geschirr wieder in den Schrank gestellt und das Licht in der Küche gelöscht hat, renne der kleine Vierbeiner ihr in den Wohnbereich hinterher.

Genauer gesagt hinter den Fernsehschrank, den die 59-Jährige aufgrund einer Fußbodenleiste nicht ganz an die Wand schieben kann. "Die rennt dann hier unten immer lang", erzählt Pamela, während sie hinter ihren TV blickt.

"Wenn ick nachts den Balkon uffmache, denk ich, dass sie nun endlich rausgeht und draußen bleibt." Vergebens. Seit drei Tagen schlafe die von Witwenrente und Bürgergeld lebende Frau nicht. Und hat sogar Angst "dass das keene Maus ist, sondern 'ne Ratte".