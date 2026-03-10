Schock bei "Hartz und herzlich": Oli (†55) ist tot!

Hamburg - Traurige Nachricht aus Hamburg : Oli von " Hartz und herzlich " ist im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben.

Oli starb im Alter von 55 Jahren. Zur Todesursache ist nichts bekannt. © RTLZWEI

Die Nachricht vom Tod des Hamburgers veröffentlichte die Produktion auf dem Instagram-Account der Sendung.

"Oli ist gestorben, und unser tiefstes Mitgefühl gilt seinem Partner, seiner Familie und allen Freunden. Aus Respekt gegenüber dem Verstorbenen, allen Verwandten und Bekannten bitten wir, mit dieser Neuigkeit respektvoll umzugehen und von Anfragen abzusehen. In tiefer Trauer, das gesamte Team von 'Hartz und herzlich' und alle Protagonist:innen", schreibt das Team.

Besonders hart wird der Tod des gebürtigen Ruhrpottlers dessen Partner Ricky (50) treffen. Erst vor wenigen Monaten gab es einen romantischen Antrag.

Die geplante Hochzeit stand allerdings auf der Kippe, da es zuletzt zwischen den beiden kriselte.

Ricky hat erfolgreich einen Alkoholentzug hinter sich gebracht und sein Leben verändert. Seit fünf Monaten ist der 50-Jährige bereits trocken, während Oli weiter an seinen Trinkgewohnheiten festgehalten hat.