Schock bei "Hartz und herzlich": Oli (†55) ist tot!
Hamburg - Traurige Nachricht aus Hamburg: Oli von "Hartz und herzlich" ist im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben.
Die Nachricht vom Tod des Hamburgers veröffentlichte die Produktion auf dem Instagram-Account der Sendung.
"Oli ist gestorben, und unser tiefstes Mitgefühl gilt seinem Partner, seiner Familie und allen Freunden. Aus Respekt gegenüber dem Verstorbenen, allen Verwandten und Bekannten bitten wir, mit dieser Neuigkeit respektvoll umzugehen und von Anfragen abzusehen. In tiefer Trauer, das gesamte Team von 'Hartz und herzlich' und alle Protagonist:innen", schreibt das Team.
Besonders hart wird der Tod des gebürtigen Ruhrpottlers dessen Partner Ricky (50) treffen. Erst vor wenigen Monaten gab es einen romantischen Antrag.
Die geplante Hochzeit stand allerdings auf der Kippe, da es zuletzt zwischen den beiden kriselte.
Ricky hat erfolgreich einen Alkoholentzug hinter sich gebracht und sein Leben verändert. Seit fünf Monaten ist der 50-Jährige bereits trocken, während Oli weiter an seinen Trinkgewohnheiten festgehalten hat.
Oli wird noch in zwei Folgen zu sehen sein
In der letzten Folge mussten sich die Zuschauer allerdings eher um Ricky sorgen, der nach einem Toilettengang kreidebleich zurückkam, den Verdacht auf einen Schlaganfall äußerte und in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Ein Schlaganfall wurde nicht diagnostiziert, eine Auffälligkeit am Herzen muss hingegen noch gecheckt werden. Umso überraschender für die Fans der Sendung kam nun die Meldung zum Tod von Oli. "Ernsthaft? Er war doch der fittere von den beiden. Mein Beileid an seinen Partner", schreibt ein User unter den Post.
Die Protagonisten aus Hamburg werden am Dienstag um 20.15 Uhr in der Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" und am nächsten Dienstag (17. März) noch mal in der Sozialdoku zu sehen sein, bestätigte RTLZWEI auf TAG24-Nachfrage.
Eine Sondersendung zum verstorbenen Oli werde es nicht geben.
Titelfoto: RTLZWEI