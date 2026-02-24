Vorzeitige Wehen! Steffy bricht TV-Dreh ab

Hamburg - Die im siebten Monat schwangere Steffy (28) steht vor der Geburt ihres dritten Kindes. Weil sie noch traumatisiert von ihrer letzten Frühgeburt ist, fassen sie und Partner Manuel (37) einen Entschluss.

Steffy (28) steht vor der Geburt ihres dritten Kindes und hat Ängste. © RTLZWEI

"Ich bin vorletzte Woche im Krankenhaus gewesen mit starken Schmerzen und vorzeitigen Wehen", berichtet die 28-Jährige in der neuen Folge "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte". Sie habe daraufhin Wehenhemmer bekommen, blieb zwei Tage zur Kontrolle.

Die Ecuadorianerin hat Ängste vor einer erneuten Frühgeburt, denn auch der heute zweijährige Lionel Neymar kam drei Monate zu früh.

"Bei einem Notkaiserschnitt kriegst du die Hälfte von dem, was da gerade passiert, nicht mit, siehst dein Kind nur im Brutkasten mit ganz vielen Kabeln - das muss nicht sein, ist halt nicht schön", sagt Steffy.

Sie hat absolute Ruhe verordnet bekommen und fasst mit Manu den Entschluss, die Dreharbeiten für die RTLZWEI-Sozialdoku vorerst zu unterbrechen. "Wir würden uns gern als Familie zurückziehen, weil wir so langsam in den Endspurt kommen. Ich freue mich auf eine ganz normale Geburt, auf ein gesundes Kind, das normal auf die Welt kommen kann. Das wäre meine Hoffnung, mein Traum."