Bei Single Astrid türmen sich die Ravioli-Dosen: "Hab mir direkt 20 geholt"

Leverkusen - Drei Jahre nach dem letzten Besuch ist " Hartz und herzlich " wieder daheim bei altbekannten Protagonisten. So gibt es auch ein Wiedersehen mit Astrid (60) aus Leverkusen, bei der zwar Ordnung zu herrschen scheint - allerdings in unzähligen Kartons und Säcken.

Astrid (60) hortet neben zahlreichen Kartons auch säckeweise Leergut. © RTLZWEI

Die Frührentnerin schlief damals auf einer auf zwei Wäschetruhen ausgelegten Matratze in Boxspringbett-Höhe. "Ich habe da zwar ein Bett stehen, bin aber noch nicht dazu gekommen, das aufzustellen", sagte die seit mittlerweile 22 Jahren ohne festen Job auskommende Astrid. "Das ist sehr bequem, vor allem für meinen Ischias."

In den vergangenen Monaten habe sie in ihrer Hochhaus-Wohnung in Leverkusen-Rheindorf "ziemlich umgeräumt", etwa 30 Kartons mit Klamotten entsorgt und die bis unter die Decke aufgetürmten Aufbewahrungsmöglichkeiten "durchsortiert".

Außerdem stapeln sich etwa 20 prall gefüllte Müllsäcke à exakt abgezählten 50 Flaschen in ihrem Wohnraum. "Das ist mein kleines Sparschwein." 250 Euro sind die leeren Verpackungen wert. Ein eher großes Sparschwein.

Obendrein türmen sich an einer Wand schätzungsweise 70 Dosen mit Ravioli und Eintöpfen, die die 60-Jährige im Angebot ergattern konnte. Statt 1,39 Euro habe die Dose nur 89 Cent gekostet. "Da kauft man natürlich nicht nur eine hab ich mir direkt 20 geholt."

Ihr ist aber wichtig: "Ich bin kein Messie, es ist kein Dreckstall. Aber klar, staubig ist es schon ein bisschen."