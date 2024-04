Beate per Notdienst vor Alkoholiker-Eltern gerettet: "Wir waren verlaust und dreckig!"

Mannheim/Berlin - Nach 20 Jahren kehrt Beate (55) in ihre Heimat Berlin zurück. Das Gesicht der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich" zeigt ihrer befreundeten Arbeitskollegin Ela die Hauptstadt - und auch den Ort, an dem sie 16 Jahre fernab ihrer Familie aufwachsen musste.

Ela (l.) und Beate (55) besuchen Berlin. © RTLZWEI

Die Koffer sind gepackt, für Beate und Ela geht es nach Berlin. Während Beate zwei Jahrzehnte auf eine Rückkehr gewartet hat, war ihre Freundin noch nie der Millionen-Metropole.

Nach fünf Stunden Fahrt kommen die beiden Reinigungskräfte an und checken per Hotelgutschein in einer Unterkunft im Stadtteil Weißensee ein. Für Beate werden es die ersten Hotel-Übernachtungen ihres Lebens. Ela: "Da wird's Zeit, dass du öfter in den Urlaub gehst, dass du das mal lernst."

Zwar kennen sich die beiden schon jahrelang, zusammen übernachtet haben sie aber noch nie. "Mich stört nicht, dass Beate neben mir nackt schläft. Aber ich mag's halt nicht", sagt die Mannheimerin.

Nach einer unruhigen Nacht für Ela genießen die Frauen das wohlschmeckende Frühstück im Hotel. Beate begeistert: "Das ist alles noch ganz neu für mich, aber schön, ich fühle mich wohl."