Hartz und herzlich: Muss Christine 25 Jahre lang Mietschulden für Schimmelbude abstottern?

Mannheim - Christine (46) ist glücklich. Die Hausfrau konnte ihre von Schimmel befallene Wohnung in den Mannheimer Benz-Baracken endlich verlassen und in eine neue Bleibe ziehen. Doch wegen der nicht eingehaltenen Kündigungsfrist steht sie vor einem Schuldenberg.

Christine (46) lässt ihre alte Wohnung hinter sich. © RTLZWEI

Seit fünf Wochen lebt Christine mit Tochter Sofie (7) in einer neuen kleineren Wohnung, nur wenige Kilometer von den Baracken entfernt, wie in einer neuen Folge "Hartz und herzlich" berichtet wird. Von dort war sie weggezogen, weil ihre alten vier Wände einen Schimmelbefall hatten und sie näher an ihrer pflegebedürftigen Mutter wohnen wollte.

Beim Umzug haben ihre Söhne Dominik und Danny tatkräftig mitgeholfen, Möbel aufgebaut und die Küchenplatte fürs Spielbecken ausgeschnitten.

Klingt alles top, doch das Amt macht ihr jetzt aus berechtigten Gründen Probleme. "Ich weiß, dass die Miete für die Altwohnung nicht übernommen wurde, weil die nur eine Wohnung zahlen - ist klar und war mir auch von Vornherein klar", so die 46-Jährige, die seit 2012 Hausfrau ist.

Sie sagt aber auch: Hätte sich ihr früherer Vermieter um eine Ausweichbleibe gekümmert, "wäre es nicht so weit gekommen".