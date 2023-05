"Hartz und herzlich"-Drama um Lisa (†16): "Ich krieg’ sie nicht mehr wach!"

Und nannte auch den Grund: "Das Gefährliche ist, wenn du eine Waffe in der Hand hältst und in den Unterzucker gerätst, dass du woanders drauf zielst. Da könnte etwas Schlimmeres passieren."

"Wegen meiner Krankheit darf ich nicht zur Polizei gehen", sagte die Jugendliche in der TV-Sozialdoku aus den Mannheimer Benz-Baracken.

Lisa-Marie wurde nur 16 Jahre alt. © RTLZWEI

2019 erhielt Lisa die Diagnose Diabetes. "Das war schwierig, weil ich die Einzige aus der Familie war, die diese Krankheit hat. Man hat sich wie ein Außenseiter gefühlt."

Fortan musste sie Essen abwiegen und die Werte in ein Smartphone eintragen. Immerhin war so das lästige Stechen in den Finger zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels hinfällig.

"Ich habe gelernt, dass man damit leben kann und Hilfe bekommt - man muss sie nur annehmen."

Nach ihrer Ausbildung strebte sie eine Festanstellung und sogar später eine Selbstständigkeit an. "Der Weg ist lang, aber wenn man dran glaubt, schafft man das auch."

Nur einen Monat nach dieser Aufnahme ist Lisa tot. Völlig unerwartet verstarb sie am 23. November, nur drei Tage nach ihrem 16. Geburtstag.

"Montags kam sie von der Schule heim, da ging es ihr schon nicht so gut, sodass sie Dienstag daheimgeblieben ist", erinnert sich Mama Marina mit gebrochener Stimme. Ihre Magen-Darm-Infektion habe ihren Blutzucker durcheinandergebracht.

Gegen 14 Uhr am Mittwoch hat ihre Mutter sie das letzte Mal gesehen. Eine Stunde später habe ihr Mann Florian sie angerufen, sagte: "Ich krieg’ sie nicht mehr wach." Marina wusste aufgrund des immer wieder zu hohen Blutzuckers, "dass es zu spät ist".

Auch solche tragischen Geschichten gehören zur "Hartz und herzlich"-Dokumentation. Neue Folgen aus den Benz-Baracken seht Ihr montags bis freitags ab 16.05 Uhr bei RTLZWEI oder auf Abruf bei RTL+.