Trauer bei "Hartz und Herzlich": Serienliebling Regina ist verstorben

Rostock - Traurige Nachrichten zum Jahresende: " Hartz und Herzlich "-Legende Regina ist überraschend verstorben.

Die über 70-Jährige war mit ihrem trockenen Humor eine der Serienlieblinge. (Archivbild) © RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Die RTLZWEI-Sendung verkündete die Nachricht auf Instagram. Die über 70-Jährige war eine Kultfigur der Serie.

"Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben", heißt es in dem Beitrag.

Details zur Todesursache werden nicht genannt.

Regina war über Jahre hinweg fester Bestandteil der Doku. Mit ihrem trockenen Humor und ihrer offenen und ehrlichen Art war sie ein Publikumsliebling bei den Zuschauern.

Unter dem Post von "Hartz und herzlich" bekunden hunderte von Fans ihr Beileid.

Regina erlitt in ihrem hohen Alter bereits einen Schicksalsschlag. Ihr Verlobter Norbert war vor einigen Jahren an den Folgen einer Tumorerkrankung im Gehirn gestorben.