Trauer bei "Hartz und Herzlich": Sechsfach-Vater Markus plötzlich verstorben

Magdeburg - Großer Schock bei " Hartz und Herzlich ": Der aus der Sendung bekannte Familienvater Markus (†48) ist plötzlich verstorben.

Der sechsfache Vater Markus (†48), bekannt aus "Hartz und Herzlich", ist tot. © RTLZWEI

Die RTLZWEI-Sendung verkündete die traurige Nachricht auf Instagram, dass der Sechsfach-Vater aus Magdeburg im Alter von 48 Jahren verstorben ist.

"Unsere Gedanken und unser Beileid gelten seiner Familie. Du wirst uns fehlen, und wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit, die wir mit dir verbringen durften", heißt es in dem Beitrag.

Details zur Todesursache werden nicht genannt.

Markus und seine Freundin Franzi (39) waren mehrmals zu Gast in der "Hartz und Herzlich"-Ausgabe aus der Elbestadt.

Markus war schwer am Herz erkrankt und erlitt sogar während der Dreharbeiten in 2022 einen Kreislaufkollaps.