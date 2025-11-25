Lea (20): Spaßiger Schwangerschafts-Test wird zur bitteren Realität

Mannheim - Der alleinerziehende Florian (43) bereitet Frühstück für sich und seine schwangere Tochter Lea (20) vor. Und die hat gleich noch weitere große News im Gepäck.

Lea (20) ist nicht nur schwanger, sie hat sich jetzt auch verlobt. © RTLZWEI

Die 20-Jährige ist aktuell wegen Schwangerschaftsproblemen krankgeschrieben. Dass Florians älteste Tochter überhaupt ein Baby bekommt, erfuhr sie zufällig.

Sie sei mit einer Freundin unterwegs gewesen, die selbst kurz vor der Entbindung stand. Da Leas Periode zu diesem Zeitpunkt wieder einmal ausblieb, machten die Mädels einen Schwangerschaftstest. Neben ihrer Freundin hatte aber auch Lea ein positives Ergebnis.

Ein kleiner Schock, denn eigentlich wollte sie nicht vor ihrem 30. Lebensjahr ein Baby bekommen. "Mein Freund hat sich gefreut, seine Mom hat gesagt 'Dann ist es jetzt halt so'", berichtet die Zahnspangenträgerin in einer neuen Folge "Hartz und herzlich" (RTLZWEI).

Die im dritten Monat Schwangere kann noch gar nicht so ganz fassen, was in ihrem Körper gerade abgeht. "Es ist schon verrückt, dass ein kleines Wesen in mir wächst. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das irgendwann da rauskommen soll."