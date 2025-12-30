Deshalb fliegt "In aller Freundschaft" schon wieder aus dem Programm

Leipzig - Kurz vor dem Jahreswechsel wartet noch eine Enttäuschung auf alle " In aller Freundschaft "-Fans.

Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk 72) wird erst am 6. Januar wieder von Dr. Marla Lambert (Kirsten Block, 66) auf die Probe gestellt. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Anstatt einer neuen Folge aus der Sachsenklinik läuft am Dienstagabend ab 20.15 Uhr im Ersten nämlich die Quizshow "Wer weiß denn sowas XXL".

Moderiert wird die Sendung von Kai Pflaume (58). Als Gäste mit im Studio sind unter anderem Dieter Bohlen (71), Oliver Welke (59) und Michelle (53).

Im Anschluss ab 23.25 Uhr wird dann noch der Spielfilm "Eine halbe Stunde ist viel Zeit" ausgestrahlt.

Aber keine Sorge allzu lange müssen sich die "IaF"-Fans nicht gedulden: Bereits am 6. Januar flimmert wieder regulär um 21 Uhr eine neue Folge über die ARD-Bildschirme.