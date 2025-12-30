Deshalb fliegt "In aller Freundschaft" schon wieder aus dem Programm
Leipzig - Kurz vor dem Jahreswechsel wartet noch eine Enttäuschung auf alle "In aller Freundschaft"-Fans.
Anstatt einer neuen Folge aus der Sachsenklinik läuft am Dienstagabend ab 20.15 Uhr im Ersten nämlich die Quizshow "Wer weiß denn sowas XXL".
Moderiert wird die Sendung von Kai Pflaume (58). Als Gäste mit im Studio sind unter anderem Dieter Bohlen (71), Oliver Welke (59) und Michelle (53).
Im Anschluss ab 23.25 Uhr wird dann noch der Spielfilm "Eine halbe Stunde ist viel Zeit" ausgestrahlt.
Aber keine Sorge allzu lange müssen sich die "IaF"-Fans nicht gedulden: Bereits am 6. Januar flimmert wieder regulär um 21 Uhr eine neue Folge über die ARD-Bildschirme.
In der Episode 1119 mit dem Titel "Bis hierhin und nicht weiter" soll es unter anderem um Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 72) gehen, der neuerdings auf Wolke sieben schwebt - bis er mit einem für ihn unerwarteten Beziehungsmodell konfrontiert wird.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss