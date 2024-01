Jasmin (19) würde gern Leihmutter sein: "Reiche Leute können ruhig mal 50.000, 60.000 bezahlen"

Jasmin (19) will nach Lennox direkt ein zweites Kind bekommen. © RTLZWEI

Jasmin wünscht sich ein zweites Kind und will sich dafür ihr Hormonstäbchen zur Verhütung entfernen lassen, wird in der Freitag-Folge auf RTLZWEI erzählt. "Wenn ich mich dagegen wehre, habe ich ein großes Problem", sagt ihr arbeitsloser Ehemann Maik (19).

Telefonisch gibt ihre Ärztin zu Bedenken, dass sich Jasmin noch gar nicht von ihrer ersten Schwangerschaft erholt habe. Sieht sie selbst anders, immerhin sei diese knapp ein Jahr her.

"Ich will eigentlich nicht direkt ein zweites oder drittes haben, mir geht's um die Schwangerschaft. Ich wäre definitiv gern schwanger. Das ist das, was ich am meisten vermisse. Schwangerschaft macht süchtig", so die 19-Jährige.

Sie würde sich sogar als Leihmutter zur Verfügung stellen, wenn dies rechtlich erlaubt wäre. "Man würde so viel Geld dafür kriegen. Reiche Leute können ruhig mal 50.000, 60.000 bezahlen."