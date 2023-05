Hartz und herzlich: Trauer in den Benz-Baracken! Abschied von einem Familienmitglied

Mannheim - Großes Bestürzen in den Benz-Baracken! Katrin (43) und Elvis (50) trauern um Familienhund Chulo (†13), den sie einschläfern lassen mussten.

Familienhund Chulo (†13) ist tot. © RTLZWEI

"Wir waren am Freitag bei der Tierärztin. Wenn's nach ihr gegangen wäre, sie hätte ihn direkt eingeschläfert", erzählt der Familienvater in der neuen Folge "Hartz und herzlich" am heutigen Donnerstag.

Die Familie lehnte den Rat der Veterinärmedizinerin ab und nahm das weiße Fellknäuel wieder mit nach Hause.

Der Gesundheitszustand des 13-jährigen Rüden verbesserte sich aber nicht, besonders die Atemnot machte dem Kleinen zu schaffen.

"Dieses Geräusch ... Du hast ihn den ganzen Tag irgendwo atmen hören", berichtet Katrin. Ihr Mann: "Er hat das Wochenende bei mir im Bett geschlafen, hat gar keine Luft mehr gekriegt, gekämpft." Bereits am Samstag sah die Lage dramatisch aus.

Als Elvis am Montag nach Hause kam, waren Katrin und Chulo verschwunden. Die 43-Jährige hatte sich ohne Rücksprache mit ihrem Mann dazu entschlossen, den Hund von seinem Leid zu erlösen. "Ich hab ihn die ganze Zeit auf dem Arm gehabt. Das war schwer, ich hab echt geweint."

Elvis hätte die Entscheidung "nicht übers Herz gebracht" - was Katrin sicher wusste. Immerhin finden sie in ihrem zweiten Hund Baxter Halt in der Trauerbewältigung.