Petra hofft nach Krankschreibung auf Kündigung: "So eine Hektikarbeit ist nichts für mich!"

Und tatsächlich: Nach drei Monaten und während der Probezeit wird der 54-Jährigen gekündigt. Aber auch ihr Sohn Pascal (23) steckt in einer ähnlichen Zwickmühle.

"Traurig wäre ich nicht, wenn er sagt, dass er mich kündigt. Da gehe ich halt woanders hin, arbeite woanders, wo es ruhiger zugeht. So eine Hektikarbeit ist für mich nichts", sagt die Mannheimerin, die unter Bluthochdruck leidet, den sie auch mit Medikamenten nicht in den Griff bekommt. "Nicht zack, zack, zack und alles schnell, schnell, schnell. Ich brauch eine Arbeit, die gediegener ist."

Ihr Chef habe sie eines Abends gefragt, ob sie am nächsten Tag wieder arbeiten könne, was sie nach einem erneuten Arztbesuch verneinte, da sie eine Folgekrankschreibung erhalten hat. Die Freundlichkeit ihres Vorgesetzten habe daraufhin geendet.

"Beim ersten Mal kam: 'Gute Besserung. Meld dich, wenn du wieder arbeiten gehen kannst'", erzählt die Reinigungskraft in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich" .

Mithilfe Künstlicher Intelligenz hat Pascal ein Kochbuch geschrieben. © RTLZWEI

Dem 23-Jährigen wurde kürzlich der Weisheitszahn entfernt, mit dem er sich schon länger herumgeärgert habe.

Gleichzeitig haben sich Hater an seinen Chef gewendet. "Er wurde zugespamt mit E-Mails, wo die über mich Scheiße labern, ich sei ein Hochkrimineller, wie kann man so einen einstellen und so weiter."

Sein Boss habe ihn darauf nicht mehr weiter beschäftigen wollen. Pascal ist fassungslos: "Ich hab doch der Firma nichts getan, die Kunden waren immer zufrieden!"

Der Essenslieferant hat aber schon Pläne. Zwar will er sich anderweitig umschauen. "Aber ich werde mit dem Jobcenter reden, dass ich jetzt paar Monate Selbstständigkeit ausprobiere." Über Social Media wolle er versuchen, Geld zu verdienen.

Mithilfe Künstlicher Intelligenz, genauer gesagt ChatGPT, hat er ein Kochbuch mit zehn Rezepten für Anfänger erstellt: "Von Salaten bis gebratenen Kartoffeln und Auflauf."

