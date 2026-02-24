Trauer bei "Hartz und Herzlich": Protagonist Frank ist tot

Salzgitter - Tragischer Verlust: Der aus der Sendung " Hartz und Herzlich " bekannte Frank ist plötzlich verstorben.

Der aus "Hartz und Herzlich" bekannte Frank ist gestorben. © Screenshot/Instagram/hartzundherzlich

Der offizielle Instagram-Account der RTLZWEI-Sendung machte die traurige Nachricht publik: Protagonist Frank aus Salzgitter (Niedersachsen), der seit etwa 2023 in der Show zu sehen war, ist kürzlich verstorben.

Über die Hintergründe seines Todes gibt der Sender keine Auskunft und bittet die Fans auch von Spekulationen oder Nachfragen abzusehen.

"Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Wir bedanken uns bei Frank für die schöne gemeinsame Zeit", heißt es in dem Post.