Böser Brief für Ex-Arbeitslosen Oli: "Dachte, das wäre die Gehalts-Abrechnung"

Hamburg - Drunter und drüber geht es bei Oli (55) in Hamburg-Veddel. Kurz nach seinem Jobstart bei einer Zeitarbeitsfirma wird er gekündigt und kommt mit der Gehaltsabrechnung nicht klar. Und dann wird auch noch Partner Ricky (50) ins Krankenhaus eingeliefert.

Endlich wieder in Lohn und Brot, aber direkt krankgeschrieben und gekündigt: Oli (55). © RTLZWEI

Oli hat ein Schreiben seines Arbeitgebers im Briefkasten gehabt. "Ich dachte, das wäre die Gehaltsabrechnung", erzählt der Lagerist in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". Vielmehr handelte es sich aber um die Kündigung in der Probezeit.

Nach nur zwei Arbeitstagen war Oli eine Woche krankgeschrieben. Und als er wieder zurück war, habe er nicht das Gefühl gehabt, der Ausfall werde ihm übel genommen. "Die hätten mir das ja sagen können, dass das nicht gut war. Keiner hat einen Hinweis gegeben. Womit hab' ich das nur verdient?"

Immerhin wurde er nicht fristlos gekündigt, sondern darf noch wenige Wochen weiterarbeiten.

Das will er aber nicht, wenn er jetzt schon weiß, dass es ohnehin nicht weitergeht. Das macht sich aber schnell auf dem Konto bemerkbar.