Haus-Umbau strapaziert die Nerven: "Wenn du dich scheiden lassen willst, bitte schön!"
Halle (Saale) - Für die VOX-Show "Ab in die Ruine" wurde das Hallenser Ehepaar Romy und Marko (beide 49) beim Umbau der beiden ehemaligen Kinderzimmer begleitet. Und die Arbeit stellte die Beziehung wohl ganz schön auf die Probe.
Nach dem Auszug ihrer beiden Töchter haben Marko und Romy den Plan gefasst, die ehemaligen Kinderzimmer in einen großen Gästebereich umzuwandeln. Das heißt: Die Zwischenwände müssen raus, die Decke wird neu gemacht und ein Teppich muss verlegt werden. Nur gut, dass Marko Heimwerker-Erfahrung mitbringt.
Die insgesamt sechs Monate andauernden Bauarbeiten setzen dem Paar aber nicht nur körperlich, sondern auch mental zu. "Man fühlt sich auch alleingelassen", hat vor allem Romy mit der Abnabelung von ihren Töchtern zu kämpfen. "Früher waren wir eine Familie, jetzt haben wir noch die Hunde." Ihr Gatte sieht das Ganze pragmatischer: "Jetzt fängt was Neues an!"
So richtig ins Fettnäpfchen tritt der 49-Jährige aber beim Erzählen der gemeinsamen Heirats-Story: Vor zehn Jahren hatte das Pärchen Freunde und Familie zur angeblichen 40. Geburtstagsfeier eingeladen - tatsächlich fungierte die Party aber gleichzeitig auch als Überraschungs-Hochzeit! Da haben die Gäste nicht schlecht gestaunt.
"Das war schon cool. Kann man sich noch mal überlegen, für später", schwelgt Romy in Erinnerungen - nur um von Marko den Kommentar zu ernten: "Für unsere Scheidung, das wär doch 'ne coole Idee!"
Romy ist entsetzt - "Wenn du dich scheiden lassen willst, bitte schön!" - nimmt den Spruch dann aber natürlich mit Humor.
Und auch bei der Planung des neuen Gästebereichs bekommen sich die beiden in die Haare. Denn Marko ist derart begeistert von der neuen Fläche, dass er schon darüber tagträumt, mal dort anstatt ihm ehelichen Schlafzimmer zu übernachten: "Vielleicht streite ich mich ja mit Romy und muss auswärts schlafen ..." Davon ist seine Frau allerdings alles andere als begeistert.
Aber auch Romy kann gut austeilen. Während der 49-Jährige seinem Spitznamen "Rambo" alle Ehre macht und die Wand mit einem Hammer einschlägt, wird ihr angesichts des wackelnden Zimmers angst und bange.
"Der nimmt auf nichts Rücksicht, es muss alles schnell und rabiat gehen", stichelt die Familienmutter. "Marko ist, was Bau betrifft, 'ne richtige kleine Rampensau!"
Alle Höhen und Tiefen der Bauarbeiten könnt Ihr am heutigen Sonntag ab 18.10 Uhr bei VOX sehen. Wer nicht so lange warten will, kann die Folge auch schon jetzt bei RTL+ gucken.
Titelfoto: Montage Screenshot RTL+