Haus-Umbau strapaziert die Nerven: "Wenn du dich scheiden lassen willst, bitte schön!"

Halle (Saale) - Für die VOX- Show "Ab in die Ruine" wurde das Hallenser Ehepaar Romy und Marko (beide 49) beim Umbau der beiden ehemaligen Kinderzimmer begleitet. Und die Arbeit stellte die Beziehung wohl ganz schön auf die Probe.

So eine Bauphase kann die Nerven eines Ehepaars schon mal ganz schön strapazieren. © Screenshot RTL+

Nach dem Auszug ihrer beiden Töchter haben Marko und Romy den Plan gefasst, die ehemaligen Kinderzimmer in einen großen Gästebereich umzuwandeln. Das heißt: Die Zwischenwände müssen raus, die Decke wird neu gemacht und ein Teppich muss verlegt werden. Nur gut, dass Marko Heimwerker-Erfahrung mitbringt.

Die insgesamt sechs Monate andauernden Bauarbeiten setzen dem Paar aber nicht nur körperlich, sondern auch mental zu. "Man fühlt sich auch alleingelassen", hat vor allem Romy mit der Abnabelung von ihren Töchtern zu kämpfen. "Früher waren wir eine Familie, jetzt haben wir noch die Hunde." Ihr Gatte sieht das Ganze pragmatischer: "Jetzt fängt was Neues an!"



So richtig ins Fettnäpfchen tritt der 49-Jährige aber beim Erzählen der gemeinsamen Heirats-Story: Vor zehn Jahren hatte das Pärchen Freunde und Familie zur angeblichen 40. Geburtstagsfeier eingeladen - tatsächlich fungierte die Party aber gleichzeitig auch als Überraschungs-Hochzeit! Da haben die Gäste nicht schlecht gestaunt.

"Das war schon cool. Kann man sich noch mal überlegen, für später", schwelgt Romy in Erinnerungen - nur um von Marko den Kommentar zu ernten: "Für unsere Scheidung, das wär doch 'ne coole Idee!"

Romy ist entsetzt - "Wenn du dich scheiden lassen willst, bitte schön!" - nimmt den Spruch dann aber natürlich mit Humor.