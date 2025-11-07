"Henni, du Biest!" Leipziger Schülerin sorgt bei "Ninja Warrior" für Mega-Emotionen
Leipzig/Köln - "Ninja Warrior Germany" ist die Show, in der Deutschlands beste Athleten ihr Können unter Beweis stellen. Unter ihnen nun auch: Die Leipziger Schülerin Henriette Becker (16), die es am heutigen Freitag nicht nur mächtig weit schafft, sondern dabei auch noch für ganz große Emotionen sorgt.
Für die Teenagerin ist es dabei nicht der erste Auftritt in der stärksten Show Deutschlands. Bereits in beiden "Ninja Warrior Kids"-Staffeln war Henni, wie ihre Freunde sie nennen, mit dabei, verrät Moderator Frank Buschmann (60) direkt zu Beginn ihres Runs. Dabei verkündet der Sport-Reporter sicher: "Ich hab' so ein Bauchgefühl, dass wir jetzt eine junge Frau sehr weit kommen sehen."
Sechs Hindernisse gilt es für Henni zu überwinden, bevor sie den Buzzer erreicht und ihren Lauf damit beendet. Dabei ist vor allem ihr Haltevermögen gefragt, denn sowohl beim Trapezsprung, Trommelwirbel, den Chaos-Ellipsen und am klassischen Klacker muss sie sich von einem Element zum nächsten hangeln. Springen und Schwingen liegen ihr, sagt sie selbst. Technische Hindernisse bereiten ihr hingegen häufig Probleme.
Von Problemen ist bei der 16-Jährigen zunächst jedoch nichts zu sehen. Henni nimmt das erste Sprung-Hindernis mit Leichtigkeit, und auch Trapezsprung und Trommelwirbel sind schnell absolviert.
"Die weiß genau, was sie hier tut", kommt da auch Moderator Jan Köppen (42) ins Staunen. "Wir hatten diesen Abend noch keine Frau, die über den Trommelwirbel hinaus gekommen ist", pflichtet ihm Frank Buschmann bei.
Die Chaos-Ellipsen knackt Henni mit eisernem Willen, während die Moderatoren immer mehr mitfiebern. "Niemand hat dieses Hindernis am heutigen Abend besser gemacht", lobt Buschmann. "Das ist bis hierhin eine Demonstration. Sie ist jetzt schon die beste Frau heute Abend."
Jan Köppen: "Du hast uns hier alle so begeistert mit dem, was du gezeigt hast"
Beim Klassiker Klacker kommt die Ninja-Kämpferin dann jedoch ins Straucheln. Henni kann die ersten Griffe noch bewegen, während sie sich eisern festhält, muss dabei jedoch bereits umgreifen. "Henni, du Biest!", entfährt es Moderator Buschmann da, und die Anspannung ist ihm deutlich anzumerken.
Henni schafft es an die letzten Griffe, doch dann ist es um ihre Kräfte geschehen, und sie fällt ins Wasser.
Die Leipzigerin hat jedoch bereits in diesem Moment eine beachtliche Leistung vorgelegt. "Ich bin absolut happy", sagt sie denn auch im Gespräch mit Laura Wontorra (36). "Es wäre natürlich der Buzzer schön gewesen, aber ich bin so zufrieden damit."
Zwar habe sie den Klacker schon einmal bei "Ninja Warrior Kids" absolviert. Bereits zuvor sei ihre Puste diesmal jedoch weg gewesen. "Das war einfach nur purer Ärger."
Für die 16-Jährige jedoch verkraftbar, denn am Ende schafft sie es nicht nur ins Halbfinale, sie erhält sogar noch eine Einladung für die nächste Staffel von Jan Köppen. "Du hast uns hier alle so begeistert mit dem, was du gezeigt hast. Ich mach’ das ja nicht ganz so oft, aber ich mach's heute sehr gern: Auch du kriegst für nächstes Jahr auf jeden Fall eine Wildcard von mir. Du bist wieder dabei", sagt dieser.
