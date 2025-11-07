"Henni, du Biest!" Leipziger Schülerin sorgt bei "Ninja Warrior" für Mega-Emotionen

Leipzig/Köln - "Ninja Warrior Germany" ist die Show, in der Deutschlands beste Athleten ihr Können unter Beweis stellen. Unter ihnen nun auch: Die Leipziger Schülerin Henriette Becker (16), die es am heutigen Freitag nicht nur mächtig weit schafft, sondern dabei auch noch für ganz große Emotionen sorgt.

Henriette Becker (16) sorgt am heutigen Donnerstag bei "Ninja Warrior Germany" für jede Menge Begeisterung. © RTL / Markus Hertrich

Für die Teenagerin ist es dabei nicht der erste Auftritt in der stärksten Show Deutschlands. Bereits in beiden "Ninja Warrior Kids"-Staffeln war Henni, wie ihre Freunde sie nennen, mit dabei, verrät Moderator Frank Buschmann (60) direkt zu Beginn ihres Runs. Dabei verkündet der Sport-Reporter sicher: "Ich hab' so ein Bauchgefühl, dass wir jetzt eine junge Frau sehr weit kommen sehen."

Sechs Hindernisse gilt es für Henni zu überwinden, bevor sie den Buzzer erreicht und ihren Lauf damit beendet. Dabei ist vor allem ihr Haltevermögen gefragt, denn sowohl beim Trapezsprung, Trommelwirbel, den Chaos-Ellipsen und am klassischen Klacker muss sie sich von einem Element zum nächsten hangeln. Springen und Schwingen liegen ihr, sagt sie selbst. Technische Hindernisse bereiten ihr hingegen häufig Probleme.

Von Problemen ist bei der 16-Jährigen zunächst jedoch nichts zu sehen. Henni nimmt das erste Sprung-Hindernis mit Leichtigkeit, und auch Trapezsprung und Trommelwirbel sind schnell absolviert.

"Die weiß genau, was sie hier tut", kommt da auch Moderator Jan Köppen (42) ins Staunen. "Wir hatten diesen Abend noch keine Frau, die über den Trommelwirbel hinaus gekommen ist", pflichtet ihm Frank Buschmann bei.

Die Chaos-Ellipsen knackt Henni mit eisernem Willen, während die Moderatoren immer mehr mitfiebern. "Niemand hat dieses Hindernis am heutigen Abend besser gemacht", lobt Buschmann. "Das ist bis hierhin eine Demonstration. Sie ist jetzt schon die beste Frau heute Abend."