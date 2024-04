Herz an Bord: Renés Popo-Tattoos bringen Ana aus der Fassung

Teneriffa/Fuerteventura - Große Gefühle kommen auf, aber auch gnadenlose Körbe werden verteilt: Auf der AIDAcosma fliegen bei " Herz an Bord " auch in Folge 3 wieder Herzchen durch die Luft. Ein paar Männer müssen den Kreuzfahrtdampfer aber auch als Singles verlassen - mit einem Novum!

Ana (39) sucht weiter nach der großen Liebe. © RTL / Philipp Rathmer

Für Athanasia, genannt Ana (39), wird es bei einer Brauparty an Bord unangenehm, weil ihr Date Andreas (35) mit seiner Tisch-Performance zu Gassenhauern über die Stränge schlägt: "Er ist sich für nichts zu schade. Aber ich bin nicht so ganz reingekommen in den Modus."

Die Düsseldorferin brauche jemanden, "der auch gefasst und ruhig bleiben kann".

Der Einkäufer in der Baubranche aus Verl war sich seines Fehlers aber durchaus bewusst: "Das war ein Moment der Schwäche, wo ich mich hab hinreißen lassen und den Fokus für das Wesentliche verloren habe."

Dennoch will die Social-Media-Managerin ihm eine Chance geben, eine andere Seite von sich zu zeigen. Fest steht aber: "Ich möchte nicht mit einem Animateur zusammen sein. Das ist ein No-Go und turnt mich ab."

Per neuer Flaschenpost kündigt sich danach ein Konkurrent für Andreas an. René (38), Vorarbeiter im Asphaltbau, lebt auf einer Ranch im Münsterland und will Ana erobern. Zusammen mit den anderen Paaren geht's weiter nach Fuerteventura.

Und zumindest modisch habe René "schon mal was auf dem Kasten, das freut mich". Auch er ist angetan: "Du siehst richtig chic aus, toll."